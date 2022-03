Pallanuoto M/ Il Bogliasco torna al successo, Brescia travolto - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Vittoria più agevole del previsto per il Bogliasco nel quindicesimo turno di A2 maschile. Malgrado le persistenti assenze di Thomas Tabbiani e Alessandro Canepa, alla Vassallo i biancazzurri superano il sempre ostico Brescia Waterpolo con un netto 14-5, al termine di un incontro di fatto mai in discussione.

I ragazzi di Daniele Magalotti sono infatti partiti subito a spron battuto, trascinati dalla tripletta di Alessandro Brambilla e dai gol di Bottaro, Puccio e Percoco. Segnature che hanno permesso di chiudere il primo parziale avanti 6-0. Inviolata per quasi 10 minuti la porta di Edo Prian è stata scardinata per due volte in rapida successione dagli attacchi lombardi nella prima metà del secondo tempo. Un piccolo campanello d’allarme che però ha funzionato da sveglia per i biancazzurri, che infatti sono tornati presto a macinare gioco e gol. Mettendone a referto ben cinque a cavallo dell’intervallo. A bersaglio sono andati in successione Dainese, Francesco Brambilla, Percoco, Alessandro Brambilla e Gavazzi. Cinque colpi mortali per le speranze di rimonta dei bresciani che malgrado questo sono riusciti nel finale a mettere a segno altre tre reti. Tante quante quelle siglate dai bogliaschini che oltre al centro di Bonomo hanno esultato anche per la doppietta del giovane Davide Broggi Mazzetti, classe 2005 alle prime due gioie personali nella pallanuoto dei grandi. E a proposito di giovanissimi, dopo i debutti della scorsa settimana dei sedicenni Giacomo Oliveri e Giulio Mannai, questa volta è toccato al loro coetaneo Leonardo Pesare (nella foto di Giorgio Scarfì, in allegato, ndr) fare altrettanto in prima squadra. Un ulteriore segnale della incredibile floridità di un vivaio senza eguali in Italia.

Soddisfatto a fine gara il commento di Magalotti: “All’andata contro il Brescia avevamo faticato molto, riuscendo a vincere soltanto all’ultimo. Sapevamo dunque che questo era un avversario da rispettare e una partita da affrontare con il massimo dell’attenzione. L’averlo fatto mi rende molto contento. Siamo stati molto bravi in difesa, provando anche cose alternative rispetto al solito. E sono felice anche per i giovanissimi scesi in vasca oggi. Ho sempre pensato che chi allena il Bogliasco, chiunque lui sia, abbia la grande fortuna di avere alle proprie spalle un settore giovanile invidiabile. Merito del lavoro quotidiano e costante di tutti i tecnici che sono dietro alla prima squadra: Pachito Sbolgi, Gimmi Guidaldi e Davide Martinero. Loro riescono a fornire ragazzi già pronti, malgrado la giovane età, che tengono tantissimo a questa calottina e che con questa indosso passano pomeriggi indimenticabili. Sono ovviamente molto contento per loro ma lo sono anche per me che ho l’opportunità di lavorarci assieme e vederli crescere”.

TABELLINO:

BOGLIASCO 1951-BRESCIA WATERPOLO 14-5

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 2, F. Dainese 1, F. Gavazzi 1, D. Broggi Mazzetti 2, G. Guidaldi, L. Pesare, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, A. Bonomo 1, D. Puccio 1, A. Brambilla Di Civesio 4, A. Bottaro 1. All. Magalotti

BRESCIA WATERPOLO: F. Massenza Milani, M. Stocco 1, M. Zugni, F. Maglione, E. Sgorbati, G. Garozzo Di Grazia 3, G. Tortelli, M. Girati, F. Copeta, N. Casanova, F. Lodi 1, A. Sordillo, R. Cammarota. All. Sussarello

Arbitri: Giacchini e Baretta

Note

Parziali: 6-0 2-2 4-2 2-1 Nel secondo tempo Dainese (Bogliasco) fallisce un rigore (parato). Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/4 + 2 rigori, Brescia 2/6 + 2 rigori.