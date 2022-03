Lettere/ "No di 'Santa' a un gemellaggio con una città ucraina, ma è un'ottima idea" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Ieri sera all’inizio del consiglio comunale di Santa la minoranza consiliare ha letto una mozione di sentimento per la pace in Ucraina e per mandare un segnale di solidarietà al popolo ucraino che sta soffrendo. Un messaggio forte e di grande tristezza rafforzato nel chiedere alla maggioranza un grande gesto simbolico ,fare un gemellaggio con una città ucraina. Messaggio simbolico ma che racchiudeva un appello di pace e fratellanza . Peccato che non sia stato raccolto dalla maggioranza con una scusa assurda. Pertanto estendo agli altri comuni il gesto di fare un gemellaggio con tutte le città ucraine per stare vicino ai bambini ed anziani doppiamente sofferenti da questa assurda guerra.