Federico Messuti è il candidato sindaco per "Avanti Chiavari" - LevanteNews

“Avanti Chiavari’, compagine elettorale che rappresenta l’attuale maggioranza in Consiglio Comunale, ha presentato questa sera alla cittadinanza il candidato sindaco alle prossime elezioni, presso il point di Corso Garibaldi. È Federico Messuti, cinquant’anni, avvocato e consigliere comunale uscente. A presentarlo Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale, Michela Canepa, vedova del sindaco Marco Di Capua, scomparso prematuramente l’estate scorsa, già presidente del collegio dei revisori dei conti dell’amministrazione, e Andrea Torchio di di Partecip@ttiva.

Illustrato a grandi linee il programma con cui la lista chiederà la fiducia dei chiavaresi: molti gli investimenti tra cui la realizzazione del nuovo depuratore comprensoriale, dello scolmatore del torrente Rupinaro e nella risistemazione di tutto il fronte mare. Per il momento, l’unico sfidante sceso in campo in contrapposizione alle forze di maggioranza è Davide Grillo, candidato a Palazzo Bianco per il Movimento Cinque Stelle.