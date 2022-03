Chiavari: chi è Federico Messuti, il candidato della maggioranza uscente - LevanteNews

Da “Avanti Chiavari”, “Maestrale” e “Partecipattiva”

“Cinque anni fa avevamo promesso di impegnarci per Chiavari e lo abbiamo fatto. Abbiamo lavorato con dedizione e sacrificio. Crediamo di aver reso Chiavari un posto migliore in cui vivere, molto più bella e ordinata di come l’avevamo trovata. Insieme abbiamo affrontato tante sfide, momenti tragici e difficilissimi per la perdita di Marco, un caro amico e un sindaco amato – afferma Antonio Segalerba, segretario politico di Avanti Chiavari – Ma ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo, tutti insieme, lavorato ancora più duramente guardando al futuro per far sì che i progetti impostati continuassero ad andare avanti. Ora tocca a voi giudicarci e sostenerci se lo vorrete. Il lavoro impostato deve proseguire nei prossimi anni perché comporterà oltre 150 milioni di investimenti pubblici che cambieranno il volto e miglioreranno la vivibilità della nostra Chiavari. Oggi sosteniamo Federico Messuti, serio e competente, con noi da molto tempo, che saprà certamente guidare la nostra squadra e portare a compimento quanto progettato sinora. Oltre alla storica squadra, con noi ci saranno tanti ragazzi e ragazze, dalla più giovane di 22 anni ad un folto gruppo di trentenni che daranno la necessaria spinta innovativa – prosegue – Voglio ringraziare tutti quelli che si sono impegnati in questi anni per rendere possibile ciò che abbiamo realizzato: gli assessori, i consiglieri, i dirigenti e i dipendenti comunali, i sostenitori e i simpatizzati. Voglio ringraziare chi ha deciso di proseguire, con grande forza ed entusiasmo, chi comincia ora questo percorso con noi, e chi ha lavorato con noi ma ha ritenuto di fermarsi”.

“In questi cinque anni abbiamo cambiato il volto di Chiavari. Abbiamo investito nella sicurezza, nella cultura, nello sport e nel sociale. Abbiamo rivoluzionato la gestione dei parcheggi, creato nuove pedonalizzazioni e nuove isole ecologiche. Sono state ridotte le imposte, senza aumentare le tariffe. Abbiamo raggiunto tanti traguardi e siamo solo all’inizio di un percorso, che ci porterà a disegnare la Chiavari del futuro. Il nostro programma elettorale del 2017, che contava ben 75 punti, è stato realizzato per più del 95% – spiega a margine dell’evento Federico Messuti, candidato sindaco di Avanti Chiavari, Maestrale e Partecipattiva – Ora, vogliamo andare avanti, e continuare con la nostra visione di una città: più bella, con una nuova passeggiata mare fino alla piscina del Lido, che sarà ripristinata. Più moderna, con un nuovo polo scolastico e una grande area verde che sorgerà sopra il nuovo depuratore. Più sicura con il rifacimento delle difese mare e la creazione dello scolmatore del Rupinaro. Più efficiente e più sostenibile, con investimenti nei quartieri e nelle frazioni – aggiunge Messuti – Sempre coerenti con la nostra visione, vogliamo proseguire con il nostro progetto civico. Credo nel lavoro di squadra, nella competenza e nella passione, e per questo mi candido a Sindaco della nostra meravigliosa città”.

“Sono qui, con Federico, per continuare in prima persona, come candidata, il percorso iniziato cinque anni fa da Marco, che ha posto al centro la città di Chiavari. Mi candido, ora, proprio con Federico e con la stessa squadra che ha saputo dimostrare di essere degna di fiducia per professionalità ed impegno. Sono qui perché credo nella nostra visione di Chiavari e a questo progetto mi dedicherò con grande passione” dichiara Michela Canepa.

“La collaborazione tra Avanti Chiavari e Partecipattiva si è cementificata in questi anni, la fiducia e l’affiatamento è stato evidente a tutti. In continuità con quanto fatto sinora, percorriamo questa nuova sfida elettorale al fianco di Avanti Chiavari. Tutti possono vedere quanto la città sia cambiata e tutti i progetti impostati per i prossimi cinque anni. Il nostro gruppo sostiene la candidatura di Federico Messuti, certi che saprà guidare la squadra facendo sempre meglio” chiude Andrea Torchio, presidente di Partecipattiva.

Federico Messuti nasce nel 1972.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Genova nel 1997, segue un percorso di specializzazione in diritto civile con particolare studio del diritto commerciale, successorio e contrattualistico presso la scuola notarile “Federico Guasti” di Milano. Nel 2004 l’iscrizione all’ordine degli avvocati.

Vive a Chiavari insieme alla moglie Elena e al figlio Lorenzo.

Amante delle due ruote e dello sport a 360°, si divide tra tennis, football americano e sci.

E’ stato vicepresidente ed allenatore della Società Predatori Golfo del Tigullio di football americano, membro del Rotary fino al 2018 e dal 2010 è giudice sportivo LND Distretto di Chiavari.

Consigliere del Comune di Chiavari nell’amministrazione Di Capua (2017-2022) con deleghe al settore legale e informatico.