Camogli: venerdì 18, la Focacceria Revello a Eataly - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco

Ultimo degli incontri in programma fra il Consorzio della Focaccia di Recco e Eataly Genova

Venerdì 18 marzo a cena arriva da EatalyA a Genova la Focacceria Revello di Camogli

Portando la Focaccia col formaggio versione classica e la sua Focaccia gourmet: “Focaccia col formaggio con patè di olive taggiasche nell’impasto, arricchita dalle acciughe salate di Camogli e dadolata di pomodorini ”.

Iniziato lo scorso mese di ottobre, volge verso il termine il percorso comune fra Eataly e Consorzio Focaccia di Recco, idea nata facendo due chiacchiere con l’executive Chef Marco Visciola, dallo scorso ottobre fino ad inizio primavera, varie attività associate al Consorzio recchese stanno portando a Eataly Genova la loro famosa Focaccia col formaggio in versione classica con anche in diverse golose reinterpretazioni gourmet.

Quindi a marzo, dopo Tossini Focaccerie e i ristoranti Da Ö Vittorio, Manuelina e Lino di Recco, approda in Porto Antico a Genova la Focacceria Revello di Camogli con i titolari, i cugini Agostino, Massimo e Luigi Revello che con passione portano avanti questo tempio della gastronomia, sul lungomare di uno dei borghi più belli al mondo. Due pezzi di Focaccia di Recco IGP, magari una di Focaccia San Fruttuoso e qualche altra leccornia, due Camogliesi, quelli originali, al Rhum (all’amaretto, all’arancia, alla mandorla…) il sole e il mare, e a Camogli si è in paradiso!

La focaccia col formaggio si sa ha una storia antica che si perde nei tempi, si narra che questo prodotto esistesse già all’epoca della terza crociata. Cibo celebrativo, offerto durante le festività dedicate ai defunti, venne ripreso e proposto quotidianamente dalla fine dell’ottocento. Oggi è uno dei simboli della tradizione recchelina, ma anche una delle bandiere gastronomiche della Liguria. Pochi ingredienti semplici, che combinati insieme danno origine a questo piatto che negli ultimi lustri ha visto una popolarità sempre crescente, ma anche un aumento delle imitazioni non sempre all’altezza, per qualità e per identità. Grazie alle azioni del “Consorzio della Focaccia di Recco col Formaggio” atte a valorizzare il territorio e il rispetto dei produttori locali, l’identità del prodotto e la territorialità della Focaccia di Recco col formaggio è stata riconosciuta e tutelata con il marchio europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta) nell’ambito della sua zona di produzione nei Comuni di Recco, Sori, Camogli e Avegno.

A conclusione del tour, quindi venerdì 18 marzo 2022 da Eataly a Genova la “Focacceria Revello” di Camogli con “Focaccia col formaggio classica” e quella Gourmet “Focaccia col formaggio con patè di olive taggiasche nell’impasto, arricchita dalle acciughe salate di Camogli e dadolata di pomodorini ”.

Per info e prenotazioni tel. 342 3924638.

www.focacciadirecco.it

Pagine FB. La festa della Focaccia di Recco oppure Focaccia DI Recco – Instagram. focacciadirecco_igp

Youtube Focaccia Di Recco

La Focacceria Revello sul lungomare di Camogli