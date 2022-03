Camogli: tonnarella pronta a calare le reti, sarà la pesca meno costosa - LevanteNews

Nelle belle foto di Consuelo Pallavicini le reti della tonnarella stese lungo il molo del porto di Camogli. L’impianto verrà posto in mare, davanti a Punta Chiappa, punto di passaggio dei banchi di pesce. Col caro gasolio, la pesca con l’impianto fisso sarà certamente più conveniente rispetto a quella dei pescherecci che praticano lo strascico. Se nulla cambia, anche lo spazio della tonnarella dal 2024 dovrà essere messo in gara; anche se è difficile che vi siano altri concorrenti oltre alla Cooperativa pescatori Camogli. Sullo sfondo le due sagome di balene, quasi un amuleto per sventare il pericolo che una balena (è già accaduto) si infili nell’imbuto di reti della tonnara che subirebbero danni enormi.