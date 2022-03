Calcio/ Non basta Merkaj, l'Entella pareggia 1-1 contro l'Imolese - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Imolese: Santopadre; Milani, Vona, Rinaldi; Lia, D’Alena, Santoro, Romano, Liviero; A. Lombardi, Padovan. All. Gaetano Fontana

Virtus Entella: Borra; Coppolaro, Sadiki, Chiosa, Pavic; Karic, Paolucci, Dessena; Schenetti; Magrassi, Merkaj. All. Gennaro Volpe

L’Entella sembra approcciare bene la gara ma cala con il passare dei minuti, brava l’Imolese a rimanere in partita e a colpire sul finale. Il nono gol stagionale di Merkaj non basta ai liguri per conquistare il bottino pieno.

Parte forte l’Entella. Poco più di un giro d’orologio, Merkaj si libera molto bene sulla sinistra e serve a rimorchio Schenetti, il destro piazzato del numero 10 si stampa sulla traversa.

La risposta dell’Imolese arriva al minuto 27, Padovan pesca Romano in ottima posizione, colpo di testa ravvicinato, Borra è bravo a proteggere la porta.

Passano pochi minuti e gli ospiti trovano il vantaggio, Magrassi fa la sponda e subisce fallo, il direttore di gara non interrompe il gioco, Merkaj lascia rimbalzare la sfera ed esplode un destro potente e angolato, nulla da fare per Santopadre.

La reazione dei rossoblù arriva al minuto 38, il solito Padovan lascia partire un bel tiro, Borra si distende e allontana il pericolo.

Nella seconda frazione i ritmi – già non entusiasmanti – si abbassano ulteriormente.

Al 59’ Schenetti colpisce su una sponda aerea di Merkaj, conclusione deviata in calcio d’angolo.

Al 67’ minuto Magrassi supera Santapadre, prova il sinistro l’attaccante biancoceleste, conclusione debole da posizione defilata, la sfera passa di poco a lato del palo. A onor di cronaca due difensori rossoblù erano pronti a proteggere la porta lasciata sguarnita dal loro estremo difensore. Difficile fare male in quella situazione.

L’unica occasione nel secondo tempo targata Imolese è quella che vale il gol del pareggio, De Feo appoggio per Belloni, conclusione precisa da fuori area su cui nulla può Borra.

Al termine del recupero di 4 minuti, il triplice fischio del direttore di gara sancisce l’1-1 finale.