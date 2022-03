Calcio/ La Samp sbaglia, la Juventus ringrazia: è 1-3 - LevanteNews

Sampdoria: Falcone; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All.: Marco Giampaolo

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata. All. Allegri

Tra errori difensivi e rigori sbagliati la Sampdoria cede in casa alla Juventus: al Ferraris i bianconeri passano 1-3 con i gol di Yoshida (autorete), doppietta di Morata e gol di Sabiri. Giampaolo con Ekdal non al meglio si affida a Thorsby e Rincon con Candreva, mentre sulla sinistra torna titolare Augello complice la squalifica di Murru. In attacco confermata la coppia Caputo-Quagliarella.

Dopo una prima fase di studio al 22’ Candreva impegna Szczesny. Sul capovolgimento di fronte contropiede micidiale della Juventus con Cuadrado che mette in area di rigore e Yoshida anticipa Kean infilando il pallone alle spalle di Falcone per lo 0-1. I blucerchiati cercano il pareggio al 31’ con Sensi ma il portiere bianconero manda in corner. Passano due minuti e Kean viene atterrato in area da Colley: per l’arbitro non ci sono dubbi è calcio di rigore. Sul dischetto va Morata per lo 0-2. Si chiude qui il primo tempo.

Nella ripresa è la Sampdoria a cercare il gol del 2-1 con Yoshida ma il difensore giapponese manda fuori. La Juventus però controlla bene e al 58’ potrebbe andare sul 3-0 ma Falcone è bravo ad anticipare Kean. Giampaolo cambia, fuori Quagliarella, dentro Sabiri e al 64’ sono ancora i padroni di casa pericolosi ma Caputo al volo spedisce il pallone di poco fuori. Il tecnico punta sull’ex Giovinco al posto di Sensi per cercare di riaprire la partita. Al 73’ Valeri concede il rigore alla Sampdoria per braccio di Rabiot ma Candreva si fa parare il tiro da Szczesny. Al 76’ Vlahovic si libera di Colley ma calcia debolmente e Falcone respinge. All’85’ Sabiri la riapre su punizione complice una deviazione ma all’89 la Juventus mette la parola fine con Morata bravo di testa a infilare la palla sotto le gambe di Falcone che non riesce a respingere. Finisce qui, per la Sampdoria domenica a Venezia una sfida da non sbagliare per non rimanere invischiata nella lotta salvezza.