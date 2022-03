Uscio: aliquote confermate, approvato il bilancio di previsione - LevanteNews

Da Giuseppe Garbarino sindaco di Uscio

Si è svolta ieri sera la seduta del consiglio comunale di Uscio, Approvata la mozione di condanna della guerra in Ucraina.

A seguire le pratiche riguardanti il bilancio di previsione. La buona notizia per i cittadini di Uscio deriva dal fatto che la pressione fiscale rimane invariata. Confermate le aliquote IMU e IRPEF. Nessun aumento per il servizio refezione scolastica e trasporto alunni.

Bunus nuovi nati per l’ anno 2022 di Euro 300,00. Acquisto Immobile che ospita la nostra Caserma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, a breve partirà la messa in sicurezza dell’ edificio eredità Zerbi e la ristrutturazione dell’ edificio Rosa Cabona che ospita la scuola materna.

Richiesta fondi tramite bando PNRR ristrutturazione dei borghi per euro 1.600.000.

Richiesta fondi tramite bando legge di bilancio dello stato rigenerazione urbana euro 830.000

Infine va segnalata l’ ennesima assenza ingiustificata dei 3 rappresentanti della minoranza. Che dopo l’ appello sono scappati dall’ assemblea.