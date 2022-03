Sestri: approvato il bilancio di previsione, confermati i servizi - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Il bilancio di previsione 2022 -2024, approvato nelle scorse settimane dalla Giunta Comunale, è stato approvato oggi dal Consiglio Comunale.

“Il bilancio di previsione 2022 è stato costruito per rispondere alle esigenze e alle sfide di un anno che tende a tornare alla normalità e che ha bisogno di essere immediatamente operativo con gli investimenti, pronto a intercettare e utilizzare al massimo le opportunità del PNRR – commentano la sindaca Valentina Ghio e il vicesindaco e assessore al Bilancio, Pietro Gianelli -.

Un documento che guarda al futuro e che intende mantenere solidità e sostegno a famiglie e imprese. Dopo la ripartenza economica dei mesi scorsi continuiamo a lavorare affinché l’ente sia pronto ad affrontare il nuovo anno senza diminuire qualità e quantità di servizi erogati a cittadini e imprese nella consapevolezza che da parte dello Stato non ci saranno trasferimenti sul fondo per le funzioni fondamentali e risorse esigue quali ristori da mancato gettito. Ecco perché adottiamo nella proposta di bilancio previsionale un atteggiamento prudenziale ma non rinunciatario, con azioni e misure volte al mantenimento di importanti risorse sui capitoli di spesa”.

Il bilancio del Comune di Sestri Levante pareggia a 75 milioni 851 mila euro, conferma la stabilità dei tributi, sviluppandosi intorno a 3 linee fondamentali:

• mantenimento di tutti i servizi alla cittadinanza nonostante il periodo difficile e gli aumenti dei costi energetici che pesano anche sulle casse comunali

• ulteriore rafforzamento degli investimenti con la capacità di includere prontamente le opportunità offerte dal PNRR

• Nessun incremento delle imposte e conferma degli interventi a sostegno a chi è più in difficoltà

Confermato l’impianto tributario del precedente anno, senza alcun aumento delle tasse locali, sia per quanto riguarda l’Imu, l’Addizionale all’Irpef e il Canone unico. La Tari, stabile negli ultimi 9 anni, vede una lieve riduzione, intorno all’1%, con la conferma delle esenzioni e riduzioni già previste.

Anche nel 2022 ambiente, scuola, welfare e sviluppo si confermano essere le azioni al centro dell’attività amministrativa, come evidenziato dagli impegni a bilancio per i servizi principali del Comune:

6,7 milioni per il territorio e l’ambiente

3,5 milioni per le politiche sociali

1,6 per la sicurezza e l’ordine pubblico

1,6 per cultura, sviluppo e turismo, sport e giovani

1,6 milioni per la scuola

Un bilancio che vede ulteriormente potenziati i servizi di pulizia del territorio, delle spiagge, lo spazzamento, la manutenzione del verde pubblico. Prevista anche la piantumazione di nuove essenze arboree lungo i lungomare di Sestri Levante e Riva Trigoso oltre all’avvio del censimento del patrimonio arboreo della città che conta più di 2200 esemplari, per un miglioramento della sicurezza e una programmazione degli interventi manutentivi.

Mantenuta intatta la spesa scolastica e sociale, che beneficia dell’onda lunga degli investimenti fatti nel 2021 con il “fondo Covid”. Il Comune inoltre con le proprie risorse e l’impegno di tutto il personale e delle realtà coinvolte sta garantendo e garantirà in tutti i servizi l’applicazione di tutte le misure previste dai protocolli volti alla riduzione del contagio da Covid-19.

Le spese di personale confermano il trend di costante discesa, nel rispetto dei limiti di Legge e nella volontà di efficientare al massimo il funzionamento della macchina comunale. I dipendenti in servizio, 187 nel 2013, sono oggi 149 anche a seguito del ricambio generazionale avvenuto nell’ultimo biennio: nell’ultimo anno sono state assunte a tempo indeterminato 4 persone (2 impiegati amministrativi, un educatore asilo nido, un operaio) mentre per il 2022 sono previste 5 assunzioni (un funzionario Polizia municipale, un educatore asilo nido, un assistente sociale, un programmatore, un impiegato amministrativo).

Scende ancora la percentuale di indebitamento del Comune di Sestri Levante, arrivando all’1,77%, ampiamente sotto al limite di Legge del 10% (nel 2013 era del 3,4% e nel 2020 dell’1,97%, nel 2021 1,79%).

Il Comune di Sestri Levante conferma la capacità di saldo entro 30 giorni delle fatture: un dato importante in questo periodo per le aziende e i professionisti che, unito al rapporto tra il volume totale delle fatture ricevute e le fatture da saldare al 31/12/21, ha consentito al Comune di evitare l’accantonamento per il Fondo garanzia debiti commerciali.

L’Assessore ai lavori Pubblici Paolo Valentino ha illustrato al Consiglio Comunale il Piano triennale delle opere pubbliche e ha contestualmente presentato il Rapporto annuale piano acque che evidenzia tutti gli interventi realizzati nel 2021, per un totale di oltre 2,6 milioni di euro, e gli interventi in programma per il 2022.

Il bilancio di previsione inserisce al suo interno oltre 30 milioni di investimenti in opere pubbliche che comprendono le risorse proprie del Comune destinate a questo scopo, le risorse che l’amministrazione comunale ha ottenuto come finanziamento da altri enti grazie alle progettazioni presentate, per un totale di 12 milioni di euro, e le opere per cui è stata presentata richiesta di finanziamento.

PIANO STRAORDINARIO PER LE SCUOLE

Interventi orientati ad ampliamenti, ricostruzioni, riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento sismico. 6 progetti che proseguono il percorso di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini e strutture di servizio, con un investimento totale di oltre 6 milioni e 200 mila euro proposto ai bandi PNRR.

In sintesi: due progetti per interventi sulle strutture sportive della scuola media di via Val di Canepa (ampliamento e adeguamento di spogliatoi e servizi) e della tensostruttura di via Lombardia; ampliamento della mensa scolastica di via Lombardia; riqualificazione della scuola materna di via Marconi, riqualificazione complessiva della scuola materna di via Palermo; realizzazione di un edificio CLIMA a impatto zero per la scuola di via Cagliari.

A questi si aggiunge il progetto per il nuovo polo dell’infanzia di via Negrotto Cambiaso, per ulteriori 2 milioni e 850 mila euro che costituirà il primo plesso sul nostro territorio dedicato alla fascia di età 0/6 anni, in grado di accogliere al suo interno più strutture di educazione e di istruzione, e la realizzazione del nuovo ascensore la scuola di piazza della Repubblica per renderla completamente accessibile.

Dichiara la sindaca, Valentina Ghio: “Portiamo avanti un programma di ingenti investimenti sulle scuole, per renderle più sicure e funzionali alle esigenze dei ragazzi. Un aspetto centrale nel programma della nostra amministrazione che credo essere più che mai importante in questo periodo, un investimento per uscire dal periodo complesso che stiamo vivendo e investire sul futuro dei nostri figli”.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

4,7 milioni di euro ottenuti per proseguire il percorso di rigenerazione urbana e ambientale della città.

Dalla risistemazione della passeggiata a mare di Riva levante, alla riqualificazione del parco Serlupi, alla risistemazione del centro storico di Villa Loto e la sistemazione della pavimentazione storica di via dell’Educandato.

PIANO STRAORDINARIO DELLE ACQUE

Presentati i risultati del piano relativo agli interventi sulla rete delle acque bianche atti a mitigare il rischio idraulico e idrogeologico che nel 2021 ha visto un investimento di oltre 2,6 milioni di euro. Il 2022 proseguirà sulla stessa linea: oltre all’impegno, ormai strutturale a bilancio, di oltre 100 mila euro annui per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete delle acque bianche, rii e torrenti, il piano prevede l’indirizzo prioritario di reperire, attraverso bandi, risorse per la mitigazione del rischio idraulico del territorio, con una concentrazione particolare sul bacino del Gromolo.

LE FRAZIONI E LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO

Oltre agli interventi di risistemazione della pavimentazione del centro storico di Villa Loto, in programma la messa in sicurezza del tratto finale della strada di San Bernardo, la sistemazione della strada tra Cascine e Loto e gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a Libiola. Il 2022 vedrà inoltre il completamento dei lavori di rinforzo della diga di Portobello, il consolidamento del muro della chiesa di S. Nicolò e la realizzazione del nuovo canale delle acque bianche di S. Bartolomeo, e che si aggiunge all’intervento concluso negli scorsi mesi. Completa il quadro il completamento degli interventi di riqualificazione di S. Anna con le finiture di tamponamento dei nuovi magazzini realizzati sotto la passeggiata.

In programma inoltre diversi interventi con un impegno economico differente ma molto attesi, come l’intervento di risistemazione della pavimentazione di viale Roma (diviso in due lotti, in programma per questo e per il prossimo anno) e la realizzazione di una serie di nuove asfaltature e la manutenzione straordinaria dei cimiteri, con particolare riferimento a quello del capoluogo.