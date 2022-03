Dal comune di Riomaggiore

Si avvisa la cittadinanza che Lunedì 14 Marzo 2022 a partire dalle ore 08.00, al fine di consentire i lavori di rifacimento segnaletica orizzontale, sarà istituito divieto di sosta in via del Santuario (lato sinistro a scendere) ed in Via De Gasperi (dall’ascensore al Castello).

Ci scusiamo per il disagio.