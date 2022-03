Regione: martedì in Consiglio torna il Parco di Portofino - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblicghiamo l’ordine del giorno della sewduta convocata per martedì 15 marzo dalle 10 alle 13.00 e dalle 14 alle 20

Proposta di deliberazione 43: Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura per il triennio 2019-2021. Proroga al 31 dicembre 2022 sulla base della legge regionale 50 del 2009

Proposta di deliberazione 44: Programma regionale di sviluppo rurale. Presa d’atto delle modifiche approvate dalla Commissione europea a seguito del prolungamento del periodo di vigenza al biennio 2021-2022.1305-2013 – Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020.

Disegno di legge 112: Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Eventuali altri argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Interrogazione 83 (Giovanni Battista Pastorino): Sugli interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella – ZONA SIC IT1332717 – cosiddetta “diga Perfigli”.

Ordine del giorno 365 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulle deroghe ai requisiti autorizzativi del personale per i servizi educativi.

Mozione 52 (Stefano Mai, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga- Carcare-Predosa.

Mozione 54 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga- Carcare- Predosa.

Ordine del giorno 420 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul completamento dell’Aurelia bis ponente.

Ordine del giorno 435 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Su quanto sta succedendo in Afghanistan per tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sostenendo le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza a tutti i livelli al popolo afghano e in particolare alle donne, alle ragazze e alle bambine.

Ordine del giorno 439 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’Accordo di Programma per la riqualificazione della struttura sportiva “Raul Zaccari”.

Ordine del giorno 440 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Per prevedere al più presto esenzioni autostradali nel tratto Finale Ligure-Spotorno.

Ordine del giorno 441 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Davide Natale): Sul voto agli elettori fuori sede.

Ordine del giorno 442 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’inchiesta della testata “FanPage” dal titolo “Lobby Nera”.

Ordine del giorno 443 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’attivazione urgente di un tavolo per la vertenza Schneider.

Ordine del giorno 445 (Stefano Balleari, Angelo Vaccarezza): Sulla libertà di scelta educativa della famiglia.

Ordine del giorno 447 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sullo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.

Ordine del giorno 450 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sullo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno (TDN), condanna della violenza politica e solidarietà ad esponenti politici.

Ordine del giorno 451 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’IVA per i lavori di manutenzione degli alvei dei fiumi.

Ordine del giorno 452 (Stefano Mai, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sulla condanna dei movimenti politici violenti.

Mozione 32 (Giovanni Battista Pastorino): Su problematiche psicologiche sui giovani causa Covid-19.

Mozione 51 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla sicurezza sul lavoro.

Ordine del giorno 421 (Claudio Muzio): Sulle agevolazioni fiscali per la cura e il recupero dei terreni agricoli.

Ordine del giorno 457 (Stefano Balleari, Sandro Garibaldi, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sull’impiego delle dosi inutilizzate di vaccino contro il SarsCov-2.

Ordine del giorno 462 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla proroga delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Ordine del giorno 467 (Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari): Sul decreto ministeriale 27 ottobre 2021, n. 434 di costituzione del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale di Portofino.

Ordine del giorno 475 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle autorizzazioni per il rimpianto di vigneti.

Ordine del giorno 476 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul riconoscimento dell’identità individuale negli abbonamenti al trasporto pubblico locale per le persone transgender.

Ordine del giorno 369 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla creazione di un fondo speciale per le pubbliche assistenze.

Ordine del giorno 379 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Per richiedere la costituzione di una Commissione territoriale per la gestione dei programmi riabilitativi preventivi e successivi alla condanna.

Ordine del giorno 444 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sul mantenimento di Villa Cilea a Varazze tra il patrimonio pubblico con scopi culturali.

Ordine del giorno 474 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sui lavori di ricostruzione del ponte in località Veirera – S.P. 31 Urbe Piampaludo La Carta.

Ordine del giorno 480 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’istituzione di un fondo per la risarcibilità del danno a cose e/o persone riconducibile ad animali selvatici.

Mozione 36 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessita di garantire un servizio di accompagnamento alle persone sole per recarsi ai centri vaccinali.

Mozione 37 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di attivare una campagna di sensibilizzazione e un numero verde regionale al fine di segnalare le sospette reazioni avverse (ADR) al vaccino anti SARS-CoV-2 all’AIFA.

Mozione 47 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Su adesione al Manifesto Equal Panel.

Mozione 50 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla necessità di modificare la normativa nazionale riguardante la responsabilità penale dei Sindaci.

Mozione 63 (Claudio Muzio): Sulla richiesta di dotazione agli ospedali liguri di dispositivi laser CO2 per il trattamento delle conseguenze delle terapie antitumorali nelle pazienti oncologiche.

Mozione 64 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sull’ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da Sars-Cov-2.

Risoluzione 5 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia, Paolo Ugolini, Davide Natale): Sulla centrale Enel della Spezia.

Risoluzione 4 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi, Davide Natale, Roberto Centi): Sulla necessità di deliberare il diniego all’intesa al progetto a gas nella Centrale di La Spezia e avviare un tavolo di confronto Stato, Regione, enti locali, parti sociali ed Enel.

Ordine del giorno 494 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’impugnazione del decreto di VIA favorevole al turbogas presentato da Enel per la centrale termoelettrica “Eugenio Montale” di La Spezia.

Ordine del giorno 572 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di un intervento “ad adiuvandum” contro il decreto di VIA favorevole al progetto di turbogas presentato da Enel alla Spezia.

Ordine del giorno 565 (Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla riapertura del punto nascite presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV).

Ordine del giorno 567 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla seconda automedica e l’implementazione del servizio di elisoccorso in Val Bormida (SV).

Ordine del giorno 569 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’Aurelia bis Savona e lo svincolo per l’Ospedale San Paolo

Mozione 48 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul passaggio dei giovani diabetici di tipo 1 e reumatici dalla cura pediatrica territoriale e ospedaliera ai servizi specialistici per la maggiore età.

Ordine del giorno 488 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla revisione delle norme di sicurezza anti Covid per la categoria dei tassisti per utenti con Green Pass.

Ordine del giorno 558 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sull’istituzione di un punteggio di merito direttamente correlato alla qualifica di volontario del soccorso in attività.

Ordine del giorno 571 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sul riconoscimento e la promozione del marchio/brand territoriale “Baia della Ceramica”.

Ordine del giorno 582 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sulla ridefinizione della cosiddetta zona rossa sulla emergenza della peste suina.