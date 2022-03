Regione: "Liguria protagonista all'Expo di Dubai" - LevanteNews

Dalla Regione Liguria

Ha preso il via questa mattina la missione Istituzionale di Regione Liguria a Dubai, organizzata in collaborazione con Liguria International in occasione dell’Expo, che oggi dedica la giornata al Regional Day della Liguria. Il presidente della Regione Giovanni Toti è arrivato ad Expo insieme all’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e alla delegazione ligure, che comprende anche le più importanti istituzioni di ricerca, l’Università degli Studi di Genova e l’Istituto Italiano di Tecnologia, le associazioni di imprese tra cui Confindustria Nautica, Assarmatori e Camera di Commercio, le due Autorità Portuali di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Orientale.

Ad accoglierli, il Commissario generale per l’Italia Paolo Glisenti presso il Padiglione Italia.

Dopo un breve visita del padiglione, caratterizzato da una forte presenza della Liguria, fortemente ispirato alla marineria e alla nautica, insieme alla bellezza e all’innovazione tecnologica, inizierà il fitto programma di appuntamenti, tra dibattiti e approfondimenti per presentare la Liguria, tra nautica, porti, bellezza, ricerca e turismo.

Primo appuntamento, un dibattito sul tema dell’innovazione, dell’attrattività e dell’internazionalizzazione del territorio” con il governatore Toti, il Console generale d’Italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro e il presidente di Ice Carlo Ferro.

Segue la tavola rotonda dedicata alla ‘Liguria come porta d’ingresso dell’Italia per la blu economy, i porti e e la nautica da diporto’ interverrà l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti insieme ai presidenti delle Autorità Portuali di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini e Orientale Mario Sommariva, al presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e a Stefano Messina, presidente di Assarmatori e rappresentante della Camera di Commercio di Genova.

Tra gli appuntamenti di oggi per Regione Liguria, la sigla di due importanti protocolli con l’agenzia Ice e con Amazon.