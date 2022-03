Rapallo: "Sindaci in prima linea di fronte a guerra e covid" - LevanteNews

Oggi a Roma si è riunito il Consiglio nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comune Italiani), presente il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, che è consigliere.

All’ordine del giorno tantissime tematiche. La più urgente è definire il ruolo dei sindaci cui la popolazione chiede risposte immediate in situazioni imprevedibili e di emergenze continua.

Spiega Bagnasco: “Occorre chiarire come governare l’ordinario in situazioni straordinarie, come la tremenda guerra in atto, vagliando le varie iniziative dei Comuni che si trovano sempre a dare le risposte più immediate ai rifugiati di guerra. Abbiamo lungamente parlato anche dell’emergenza covid, in fase di.miglioramento ma non ancora debellata completamente. Inoltre in discussione anche le valutazioni sull’impegno del Governo e del Parlamento per il recepimento proposte Anci in materia di Status e responsabilità dei sindaci e l’aggiornamento sulle attività dell’Anci sull’attuazione delle misure della rigenerazione (Pnrr)”.