Rapallo: finisce fuori strada per evitare furgone; con l'elicottero al San Martino - LevanteNews

Ancora un incidente sulla tortuosa e difficile strada che da Rapallo sale alla Crocetta e a Montallegro. A San Maurizio di Monti un quarantenne alla guida di un motorino, per evitare un furgone che procedeva in senso contrario, è finito fuori strada. Un volo di quattro metri e un atterraggio tra i rovi. Sul posto con il 118 e i vigili del fuoco di Rapallo che hanno recuperato il paziente inviato poi, con l’elicottero dei vigili del fuoco, al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, vista la dinamica, per ulteriori accertamenti clinici.