Rapallo: all'Istituto comprensivo si cena a lume di candela - LevanteNews

Da Enrica Guidotti, docente addetta stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo

Luci spente all’Istituto Comprensivo di Rapallo, che venerdì 11 marzo ha aderito a “M’illumino di meno”, la celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar, la trasmissione di Rai Radio2, giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione.

“M’illumino di meno” prende il nome dai celebri versi della poesia Mattina di Giuseppe Ungaretti ed è organizzata ogni anno tra i mesi di febbraio e marzo, per ricordare il 16 febbraio, giorno in cui ricorre l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto. Quest’anno la campagna è dedicata a spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare, ovvero al ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, che possono concretamente migliorare l’esistente.

Per far sperimentare in prima persona agli alunni cosa significa cambiare le proprie abitudini, gli insegnanti di tecnologia delle medie hanno invitato gli alunni delle prime a un piccolo gesto simbolico: la produzione di una candela al lume della quale cenare stasera, mentre nello stesso momento centinaia di città, associazioni ed aziende spegneranno simbolicamente le proprie luci per aderire alla campagna. Altre classi hanno realizzato un sito per promuovere l’iniziativa attraverso locandine pubblicitarie, inviti e giochi multimediali (https://sites.google.com/istitutocomprensivorapallo.edu.it/ic-rapallo-milluminodimeno/home?authuser=1)