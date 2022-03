Pallanuoto M/ Derby ligure per il Camogli: alla Giuva arriva l'Imperia - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914 su Facebook

Giornata di vigilia in casa bianconere. Domani, alle ore 18.00, alla Giuva arriverà l’Imperia. I giallorossi stanno disputando un ottimo campionato e sono reduci da una convincente vittoria in casa della Crocera. Gli ingredienti per una bella partita ci sono tutti.

“Abbiamo vissuto una settimana che definirei normale“, commenta Angelo Temellini, “Continuiamo ad avere problemi e non riusciamo mai ad allenarci al completo, ma ormai è da inizio campionato che dobbiamo fare di necessità virtù. Affronteremo una buona squadra, allenata molto bene che sta facendo un buonissimo campionato. Da parte nostra sarà indispensabile giocare una partita di personalità per portare a casa i tre punti. Dopo tanto tempo giocheremo una partita ufficiale a Camogli. Chiaramente è la nostra vasca, ma sarà la prima nel pallone, quindi, qualche incognita c’è“.

Infine, Temellini, si è soffermato sull’aspetto psicologico e su quanto sarà importante evitare cali di concentrazione. “Pensare alla partita con il Bogliasco della settimana prossima sarebbe un atto di grande immaturità. Non posso pensare che ciò accada. La partita con l’Imperia è importantissima e va affrontata con la giusta carica e determinazione. Da domani poi, una volta finita la partita, avremo tutto il tempo per pensare al Bogliasco“.

Si gioca Sabato alle 18