L'Asta delle Stelle nello Sport su CharityStars per la Gigi Ghirotti - LevanteNews

Da Stelle nello Sport

L’Asta delle Stelle festeggia la sua 17° edizione con una squadra ancora una volta fortissima. Tanti campioni hanno aderito alla “maratona benefica” a sostegno della Gigi Ghirotti, nel ricordo di Gian Luigi Corti, storico giornalista, dirigente sportivo e animatore del progetto Stelle nello Sport.

Sulla piattaforma www.charitystars.com/stellenellosport ogni settimana ci sono le maglie originali e autografate di numerose squadre di serie A e di grandi campioni azzurri. Fino a lunedì, per esempio, è possibile aggiudicarsi quelle di Leonardo Bonucci (donata dalla Juventus) e quella azzurra di Lorenzo Insigne (donata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio). Dalla Liguria arrivano anche quelle di Portanova (Genoa), Gyasi (Spezia) e Lescano (Virtus Entella). Dalla Serie A arriveranno poi le maglie di Atalanta, Fiorentina, Inter, Milan, Napoli e tutte quelle di Genoa e Sampdoria.

In campo scenderanno anche stelle “azzurre” di primissimo piano: Paola Egonu e Simone Giannelli con le maglie donate dalla Federvolley, Gianmarco Tamberi (atletica), Lucilla Boari ed Enza Petrilli (tiro con l’arco), le “Fate” della ginnastica, la Nazionale di rugby.

“Da Stelle nello Sport e da questa straordinaria rete sportiva – sottolinea il Prof. Franco Henriquet, presidente dell’Associazione Gigi Ghirotti – riceviamo un supporto straordinario, non solo economico. Un “matrimonio” che dura da 23 anni e che per noi è un preziosissimo aiuto quotidiano”. Nel 2021 Stelle nello Sport ha raccolto e donato 40.000 euro alla Gigi Ghirotti, associazione impegnata nell’assistenza domiciliare e in hospice ai malati terminali e alle loro famiglie.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul progetto all’indirizzo www.stellenellosport.com e sul canale Telegram https://t.me/stellenellosport.