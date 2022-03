Cogorno: progetti e collaborazioni tra Comune e Cooperativa animazione Valdocco - LevanteNews

Dall’ufficio stampa comune di Cogorno

Il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione – ex SPRAR) al quale l’Amministrazione Comunale di Cogorno ha deciso di aderire nel 2018, affidandone la gestione alla Cooperativa Animazione Valdocco attraverso un bando europeo, ha progettato una serie di attività con cadenza mensile per creare occasioni di incontro e integrazione per tutti i bambini e le famiglie del comprensorio.

“Queste attività percorrono l’obiettivo dell’Amministrazione comunale e della Cooperativa Valdocco di creare opportunità non solo per i beneficiari del Servizio SAI, ma per tutta la comunità” dichiara l’assessore alle politiche sociali Giorgina Zaccaron.

Il primo appuntamento è stato domenica 6 Marzo 2022 al Parco Don Marcello Botto di Cogorno, dove è stato organizzato un pomeriggio di gioco e divertimento dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cogorno in stretta collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco. Tale iniziativa è stata un’occasione per festeggiare il Carnevale di Arlecchino con giochi a tema e una merenda tutti insieme, al quale hanno partecipato oltre 40 bambini in maschera con le loro famiglie. Il prossimo appuntamento è previsto per il mese di Aprile e sarà in seguito pubblicizzato con ulteriori dettagli.

L’Amministrazione Comunale con la Cooperativa Animazione Valdocco, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia G.B. Rocca, sempre nella prospettiva di creare servizi e opportunità per tutta la comunità, sta attivando un progetto di laboratori pomeridiani che possano permettere di prolungare l’orario di servizio della Scuola dell’Infanzia paritaria di Cogorno. Questo laboratorio sarà gestito, in collaborazione con il personale della Scuola dell’Infanzia G.B. Rocca, da operatrici della Cooperativa Valdocco che saranno presenti all’interno della scuola tutti i pomeriggi per una durata di circa un’ora e mezza, durante la quale saranno svolti vari percorsi educativi e ludici specifici per l’età dei bambini, che comprendono attività sportive, artistiche, musicali e molto altro. La Scuola coinvolta in questo progetto nei prossimi giorni farà pervenire un modulo di iscrizione per il laboratorio alle famiglie.

Per informazioni o chiarimenti si può richiede all’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Cogorno 0185 385761 dalle 9 alle 12, alla Scuola dell’Infanzia paritaria G.B. Rocca di Cogorno o al personale della Cooperativa Animazione Valdocco con i numeri 3386331240 o al 3383598052