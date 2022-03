Calcio/ Entella: "Il margine d’errore non esiste più” - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Alla vigilia di una gara importante è Mister Volpe a parlare e a presentare la trasferta di Imola. Fiducia nei propri mezzi ma guai a sottovalutare l’avversario la chiave di lettura del tecnico biancoceleste.

“La vittoria di lunedì è stata molto importante, ora entrano in gioco le motivazioni. Mancano 8 partite ed è il momento di dare tutti il massimo, ci aspetta una partita difficile e importante. L’Imolese sta vivendo un momento di difficoltà ma è una squadra viva, sarà fondamentale non sbagliare atteggiamento”.

“La squadra ha lavorato bene, vincere da entusiasmo, ma dobbiamo tenere la testa bassa e non perdere concentrazione, veniamo da due trasferte in cui abbiamo fatto male. Domani mi aspetto una prestazione diversa, quanto meno dal punto di vista dell’approccio”.

“Marzo è un mese topico per il campionato, il margine di errore è ridotto al minimo, sarà importante cercare di fare più punti possibile, ragionare partita per partita dando sempre il massimo per non avere rimpianti”.