Brugnato: primavera-estate tra Giornata del Fai, Infiorata e Fiera di San Lazzaro - LevanteNews

Brugnato si prepara alla prossima stagione turistica primavera-estate 2022 considerando l’attenuarsi della pandemia derivante dal Covid-19 e nonostante il conflitto russo-ucraino. A tal fine, l’amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Corrado Fabiani, coadiuvato dai consiglieri delegati all’associazionismo e al commercio Ivano Ricchetti e Giampaolo Zolesi, ha dapprima incontrato i rappresentanti delle associazioni cittadine e i commercianti. Mercoledì è stata la volta dei proprietari delle strutture ricettive e ristorative don diversi argomenti all’ordine del giorno.

Si è parlato, anzitutto, della prossima “Giornata di Primavera del F.A.I.” a Brugnato, così come dell’organizzazione della Fiera di San Lazzaro che si terrà domenica 10 aprile, nonché della nota Infiorata per il “Corpus Domini”. Argomento di discussione è stato altresì la programmazione, in generale, dei prossimi Eventi Estivi 2022. “Gli incontri con le categorie produttive si sono caratterizzati per una nutrita e vivace partecipazione” – fanno sapere da Palazzo civico