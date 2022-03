Asl4: violenza sugli operatori sanitari, i dati dal 2019 al 2021 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Asl4 Liguria

Sabato 12 marzo 2022 si celebra la prima “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, istituita dal ministro della Salute, Roberto Speranza, di concerto con i ministri dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

In questa occasione, nel condividere l’impegno educativo e culturale promosso dalle Istituzioni a tutti i livelli, la direzione della Asl 4 presenta il Progetto di sicurezza redatto per implementare la tutela dei propri operatori.

I dati raccolti nel triennio 2019-2021 mostrano infatti un aumento delle segnalazioni di atti violenti, compiuti spesso dai pazienti o, in alcuni casi, dai loro familiari:

– 48 nel 2019

– 100 nel 2020

– 63 nel 2021

Tali atti includono aggressioni verbali (37% nel 2019, 33% nel 2020, 36% nel 2021), minacce (20% nel 2019, 15% nel 2020, 21% nel 2021), gesti violenti senza contatto (9% nel 2019, 15% nel 2020, 13% nel 2021), gesti violenti con contatto (15% nel 2019, 15% nel 2020, 13% nel 2021), diffamazioni/calunnie (10% nel 2019, 9% nel 2020, 13% nel 2021), tentativi di coercizione (6% nel 2019, 9% nel 2020, 13% nel 2021), spinte (3% nel 2019, 4% nel 2020, 4% nel 2021). In diversi casi, più atti sono assegnati alla stessa persona.

Dalle segnalazioni ricevute emerge che i luoghi in cui le aggressioni sono più frequenti sono la degenza (in prevalenza Psichiatrica) e gli ambulatori (Sert, Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, Day hospital), seguiti da sale prelievi, sale di attesa e parti comuni. La buona organizzazione del lavoro è riconosciuta come il fattore principale per ridurre l’entità degli eventi, seguita dalla richiesta di aiuto ai colleghi e alle forze dell’ordine.

«In questo contesto – dichiara il direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia – la direzione aziendale ha voluto mettersi ancora più concretamente al fianco dei propri operatori e rafforzarne la tutela attraverso il “Progetto di Educazione e Prevenzione contro la violenza nei confronti degli Operatori sanitari e socio-sanitari in Asl 4”, che prevede di attuare, da quest’anno, una serie di puntuali interventi di sicurezza sul piano strutturale, logistico, organizzativo e formativo-culturale».

Il progetto si articola in:

ASPETTI GENERALI e ORGANIZZATIVI

• Valutazione del rischio e stesura del piano di miglioramento relativo a interventi organizzativi e strutturali volti alla mitigazione dei fattori di rischio individuati attraverso sopralluoghi sistematici.

• Riorganizzazione dei lay-out delle postazioni lavorative per consentire una via di fuga in caso di aggressione.

• Emissione procedura aziendale in materia di prevenzione delle aggressioni, all’interno della quale è riportato il programma di prevenzione previsto dalla Raccomandazione precedentemente richiamata e la politica di tolleranza zero degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Massima diffusione della procedura a tutto il personale dipendente mediante pubblicazione sul Portale del Dipendente e nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. La procedura è stata revisionata alla luce della Legge 113/2020 e alla luce della modifica delle modalità di segnalazione aggressione: la scheda di segnalazione infatti è stata informatizzata anche al fine di garantire l’anonimato del soggetto segnalante.

• Incontri periodici con rappresentanze dei lavoratori, dirigenti responsabili e manager aziendali per il confronto e l’implementazione di strumenti continui di valutazione, eventuale condivisione e opportunità di miglioramento.

• Implementazione cartellonistica “tolleranza zero atti di violenza” e relativa diffusione volta alla sensibilizzazione della popolazione.

• Monitoraggio del fenomeno infortunistico e degli atti di violenza con presa in incarico ed effettuazione di audit con la struttura interessata per gli eventi gravi o ripetuti.

AREA OSPEDALIERA – TERRITORIALE

• Interventi strutturali per migliorare la sicurezza degli immobili e delle strutture aziendali territoriali e ospedaliere:

o miglioramento postazione front office pronto soccorso con installazione di vetro di sicurezza per operatore triage;

o installazione di bacheca con ante in plexiglass in Servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC), Salute Mentale, SERT E D.H. Dipartimentale;

o installazione, in SPDC, Salute Mentale, SERT e D.H. Dipartimentale di cartellonistica di emergenza in materiale non metallico e posizionamento degli estintori all’interno di stanze in cui non è previsto l’ingresso dell’utenza e dei pazienti;

o installazione presso portineria Rapallo di ampia vetrata, con sistema di parla/ascolto, che costituisce separazione tra utente e operatore, e da un citofono per le ore notturne. Le vetrate esterne, i vetri della porta di accesso al locale portineria e delle porte scorrevoli di ingresso dell’ospedale, sono classificati come vetri di sicurezza.

o progettazione nuove strutture (SPDC) e di ristrutturazione pronto soccorso secondo le migliori evidenze in materia di sicurezza (es. vetri antisfondamento, ambulatorio con n.3 vie di fuga, ecc.);

o installazione al SERT, al di sotto delle scrivanie, dei pulsanti di allarme che, qualora azionati, inviano chiamata di soccorso alle forze dell’ordine.

• Dotazione di pulsanti d’emergenza portatili antiaggressione nelle sedi territoriali, pronto soccorso, SPDC, con estensione ad altre strutture “sensibili” (es. portinerie, degenze), con rilevatore GPS e collegamento da remoto con la Centrale di vigilanza per l’intervento, nell’ambito della gestione del vigente contratto di appalto sulla vigilanza e sicurezza.

• Ubicazione dei servizi di guardia medica presenti nei poli ospedalieri in prossimità delle portinerie presidiate H24.

AREA TERRITORIALE

• Disposizione, mediante procedura aziendale in materia di prevenzione delle aggressioni, in situazioni ad alto rischio, di accesso al domicilio del paziente da parte di due operatori. A ciascuna équipe del servizio domiciliare è stato fornito un cellulare di servizio per comunicazioni in merito all’espletamento delle attività e per il monitoraggio degli spostamenti degli addetti in situazioni potenzialmente ad alto rischio nonché di pulsante antiaggressione con rilevatore GPS e collegamento da remoto con la Centrale della vigilanza per intervento.

• Dotazione di cellulari dotati di GPS e navigatori satellitari ai professionisti presenti sul territorio aziendale.

• Potenziamento degli impianti di videosorveglianza sui Poli Montani di ASL4 (Cicagna, Borzonasca, Rezzoaglio, Varese Ligure).

• Attivazione di specifico gruppo operativo per la sicurezza delle sedi guardie mediche.

AREA OSPEDALIERA

• Potenziamento dell’impianto di videosorveglianza con installazione di telecamere esterne con monitor interno presso ogni sede con la possibilità di visualizzazione anche da remoto.

• Ricollocazione in spazi presidiati di attività ambulatoriali precedentemente ubicate in aree poco frequentate in alcune fasce orarie.

AREA della FORMAZIONE

• Formazione generale e specifica all’atto dell’assunzione o trasferimento nuovo personale

• Formazione specifica per dirigenti e preposti.

• Formazione su “prevenzione delle aggressioni e tecniche di autodifesa” con specifico addestramento in palestra (attività avviata negli anni precedenti alla pandemia) e relativa riprogrammazione di successive edizioni per il personale SPDC, Pronto Soccorso, Continuità Assistenziale con estensione a SERT, assistenza domiciliare e Centrale Operativa 112.

• Formazione FAD “Prevenzione delle aggressioni e tecniche di descalation” anni 2021 – 2022, con video su tecniche di de–escalation realizzati in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze.

• Formazione sulla gestione delle relazioni, dei conflitti e tecniche di comunicazione efficace per la promozione del benessere organizzativo e la prevenzione degli atti di violenza erogata al personale medico ed infermieristico afferente al Dipartimento dell’Emergenza –Urgenza.