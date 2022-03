Asl-4: iniziata la vaccinazione dei profughi a palazzo Ferden - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

È cominciata la vaccinazione anti Covid-19 ai cittadini maggiorenni provenienti dal territorio ucraino.

I cittadini ucraini sono accolti al Centro loro dedicato, allestito all’Hub di piazza Leonardi 1-2 a Chiavari, dove gli operatori di Asl 4 sono presenti per offrire assistenza sociosanitaria.

La presa in carico prevede attività di screening Covid-19 tramite tampone (a cui seguono 5 giorni di auto sorveglianza), registrazione come Straniero temporaneamente presente (Stp), necessaria per l’accesso alle cure e all’assistenza sanitaria pubblica, vaccinazione di routine e anti Covid-19 agli over 18, attribuzione del Green Pass e trasformazione dei Green Pass già attivi, ma non validi in Europa, secondo la relativa procedura informatica.

Il centro è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17.

Per maggiori informazioni sull’accesso ai servizi è consigliato scrivere all’indirizzo mail: crisiucraina@asl4.liguria.it.