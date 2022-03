Zoagli: "La festa di San Martino, lo Champagne e 3.420 euro" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Dopo l’assegnazione per la prima volta del posto canoa alla Parrocchia di San Martino a Zoagli, ecco un altro caso anche qui per la prima volta e in tutti e due i casi nell’anno 2021 , in riferimento alla festa della Madonna del Rosario tenutasi domenica 3 ottobre 2021.

La festa della Madonna del Rosario è la festa della Parrocchia di San Martino Zoagli centro, mentre nelle frazioni vengono festeggiati altri Santi. Negli anni scorsi l’amministrazione comunale corrispondeva una cifra uguale per tutti, quest’anno l’amministrazione comunale ha pensato di fare le cose in grande ma solo con la Parrocchia di S. Martino. Per il Panegirico con sparata di 21 colpi per due volte sono stati stanziati 1.300,00 euro, mentre per l’esecuzione della festa a fronte di 4.640,00 euro spesi dalla Parrocchia l’amministrazione comunale ha rimborsato il 50% pari a 2.320,00 euro per un totale di 3.420,00 euro costo della festa della Madonna del Rosario ai cittadini zoagliesi. In queste spese ci sono le luminarie, fiori, concerto della banda, ma la cosa che ritengo più sconcertante è la spesa di circa 500,00 euro per acquisti, ma tra le bevande spiccano: Spumante, Prosecco, Ferrari, Barolo, Berlucchi e Champagne Cordon Rouge.

Ci tengo a precisare che in passato come nelle tradizioni zoagliesi la festa della Madonna del Rosario veniva organizzata dai “Massari“ annualmente nominati dal Parroco, senza gravare nelle casse comunali, a suo tempo con altri tre ho fatto anch’io il massaro, e con 700mila lire rimasti abbiamo adornato di foglie che tintinnano il Crocifisso tutt’ora esistente , ora invece questa amministrazione comunale di “foresti “ sta eliminando tutte le tradizioni zoagliesi.