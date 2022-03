Ucraina: il pullman Amt sotto la neve: emozione tra i profughi - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Aggiornamento da Siret, al confine tra Romania e Ucraina. Il nostro pullman AMT ha caricato le persone in fuga dalla guerra sotto una forte nevicata ed è in partenza alla volta di Genova. Mi riferiscono di persone comprensibilmente molto provate emotivamente, tutte donne con bambini che hanno lasciato case e affetti, e di una certa tensione perché in molti avrebbero voluto salire ma non c’era posto per tutti: è molto doloroso pensare a tutto questo.

Complimenti ai nostri autisti che, con senso di responsabilità e tanta umanità, stanno gestendo una situazione molto delicata.

Buon viaggio a tutti voi!

Chiedo di fare donazioni con generosità al Comune perché vorrei proseguire con queste missioni umanitarie che, come comprendete, sono non poco onerose.

Grazie di cuore a chi ci aiuterà.