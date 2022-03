San Colombano: raccolta rifiuti, un'interpellanza - LevanteNews

Da Claudio Solari capogruppo “Territorio e Sviluppo” riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza inviata a: Franco Amadori presidente del Consiglio comunale; Carla Casella sindaco, Fabio Zavatteri assessore al ciclo dei rifiuti del comune di San Colombano Certenoli

I sottoscritti Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste in qualità di Consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo,

Viste le normative vigenti ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

Riscontrati i disagi sul servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale,

Sentite le lamentele dei cittadini,

Interpellano il Sindaco e l’Assessore competente per chiedere cosa intendano fare per migliorare il servizio,

Richiedono che la presente sia inserita all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

Claudio Solari

Paola Repetto

Mirco Aste

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo

Comune di San Colombano Certenoli