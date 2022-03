Sesta Godano: "Segnaletica e insensibilità nella via di Maggiano" - LevanteNews

Dall’Associazione “Mangia Trekking”

Prendendo spunto da quanto avviene sull’antica Via di Maggiano è possibile delineare la sensibilità ambientale di alcuni cittadini. Alcuni anni fa l’associazione Mangia Trekking segnò i sentieri con legno ricavato dalle doghe di botte dismesse (ricche di tannino) lavorate artigianalmente con materiali non inquinanti. Il lavoro venne realizzato su tutta la Via di Maggiano, la quale conduce da La Spezia verso la Val di Vara, Porto Venere, le Cinque Terre, ed oltre. Più tardi alcuni “avveduti del sentiero” pensarono bene di utilizzare il metallo per segnare quelle vie. Ma non gli fu sufficiente il metallo. Quei pezzi di ferro utilizzati dovevano anche essere collocati ad oscurare il segnali di legno, soprattutto nei luoghi strategici delle vie ( Vedasi foto 1).

Un grande esempio di sensibilità e rispetto del lavoro altrui.

Il questi giorni l’Associazione Mangia Trekking ha provveduto a ripristinare la situazione iniziale. E l’utilità, l’ìngegno e la bellezza di un manufatto sono tornati al loro posto. L’associazione Mangia Trekking ringrazia coloro che con opera di volontariato assoluto e gratuita si prestano per valorizzare i territori delle colline del Golfo dei Poeti.