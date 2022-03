Recco: Serata Bianca, ospite d'onore Giulio Cassinelli - LevanteNews

Dalla Pro Loco Recco

Il piatto principe della cucina ligure è la famosissima focaccia. Ma che dire di tutte le specialità che la farina dona ogni giorno alla nostra tavola. E quanti cibi bianchi si prestano a ricette sopraffini: latte, uova, panna, etc.

Presso il ristorante “Da ö Vittorio” a Recco proseguono le serate di “Chimica & Cucina” dove la “Serata Bianca” in compagnia del Prof. Riccardo Carlini, chimico, ricercatore e divulgatore scientifico che presenterà tutti i segreti dei cibi bianchi. Esperimenti, discussioni e una conferenza interattiva apriranno la serata che proseguirà con la squisita cena a tema: traduzione della scienza in arte culinaria.

L’ospite d’onore sarà il maestro panificatore Giulio Cassinelli che mostrerà alcuni segreti della panificazione e omaggerà ogni partecipante di un fragrante dono. La “Serata Bianca” è previsto per Giovedì 17 Marzo 2022 alle ore 19.00

Il menù proposto è il seguente:

Polenta bianca con gambero alla busara

Focaccette col formaggio

Ravioli alla scamorza affumicata con bisque di crostacei

Bianco d’orata con salsa all’aglio, patate e carciofi

Biancomangiare con salsa al cioccolato bianco e fragole

Bevande e caffè inclusi

Prezzo proposto: Conferenza + Cena a tema: 30 euro

Info e prenotazioni: Ristorante “Da ö Vittorio”: 0185 74029 oppure info@daovittorio.it

Pro Loco Recco: 0185 722440 oppure info@prolocorecco.it

Nella foto il maestro Giulio Cassinelli con il defunto famoso chef Gualtiero Marchesi