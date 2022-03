Recco: in arrivo 20 profughi, li accolgono i frati francescani - LevanteNews

Il Consiglio comunale si è svolto ancora in modalità online, per il perdurare dell’inagibilita’ della sala destinata alle adunanze pubbliche.

L’Assemblea ha approvato all’unanimità una mozione di condanna dell’atto unilaterale di aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina.

Il presidente Paolo Badalini, ha quindi illustrato i contenuti e il programma della manifestazione a favore della pace organizzata dall’intero Consiglio comunale per sabato 12 marzo, alle ore 11, con raduno presso il monumento ai caduti del mare.

Come richiesto dai capigruppo Gian Luca Buccilli, Ivana Romano e Sergio Siri, il sindaco Carlo Gandolfo ha garantito che il comune provvederà all’accoglienza dei profughi ucraini, al loro accesso all’assistenza sanitaria e all’inserimento scolastico dei minori, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Prefettura.

È previsto per domani l’arrivo di venti profughi, che saranno ospitati presso i locali del convento dei frati francescani.

Esaurite le comunicazioni relative ai prelevamenti dal fondo di riserva effettuati dall’amministrazione per integrare i capitoli di spesa, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la modifica del Piano commerciale per la parte che disciplina il consumo sul posto di alimenti prodotti negli esercizi di vicinato e nelle botteghe artigianali.

A seguito della presente modifica regolamentare proposta dal sindaco Carlo Ganfolfo, gli operatori artigianali del settore alimentare potranno fruire in maniera sistematica e permanente dei dehors allestiti durante l’emergenza pandemica.

Il capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli ha evidenziato come questa decisione vada a modificare gli equilibri dell’offerta commerciale e ha richiesto e ottenuto dal sindaco Carlo Gandolfo e dall’assessore Enrico Zanini l’impegno a procedere a una revisione complessiva del Piano per rimuoverne le incogruenze.

Gian Luca Buccilli ha inoltre sollecitato l’amministrazione a rendere disponibili un numero di stalli per la sosta delle auto, tale da compensare la diminuzione provocata dalla presente decisione.

Sempre con un voto unanime il Consiglio comunale ha poi approvato un accordo di collaborazione tra i comuni di Recco, Sori e Avegno per accedere ai contributi previsti per l’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana.

La legge stabilisce che possono richiedere i predetti contributi i comuni che, anche in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15 mila abitanti.

Lo schema dell’accordo di collaborazione, per quanto riguarda il Comune di Recco, comprende la richiesta del contributo per finanziare la riqualificazione della parte centrale del Lungomare.

Il quadro economico dell’opera prevede un importo complessivo pari a due milioni di euro.