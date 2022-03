RASSEGNA STAMPA. Guerra, verso l'aumento dei prezzi - LevanteNews

Oggi, giovedì 10 marzo, auguri a Macario. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Il comprare insegna a spendere”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Ucraina: “Profughi a Rapallo, un albergo la prima base, Nuovi gruppi in arrivo”; “Trentacinque rifugiati in prevalenza a Chiavari”; “Autisti Amt vicinissimi alla guerra”; “Grido di allarme dei forni; farina costi alle stelle” (ma gli aumenti del costo dei trasporto spinge in alto tutti i prezzi ndr); “La parola come strumento di pace, convegno a Casa Charitas”. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono risaliti a 140”; “Contagi scolastici in crescita, quintuplicati nella fascia 0-4”.

Chiavari: assegnati i lavori per la nuova ciclabile. Chiavari: tempi d’attesa, “Asl-4 li rispetta all’80 per cento” . Chiavari: caso del cartello, comune condannato a un risarcimento di 20.000 euro. Chiavari: Giovanni Giardini possibile candidato sindaco del centro-destra. Chiavari: tariffe agevolate al posteggio di via Assarotti, hanno aderito 423 cittadini. Chiavari: Elisabetta Vidali presidente della Corte d’Appello, fu l’ultima a guidare il tribunale chiavarese. Chiavari: Hi-Lex, nuovo incontro e poi presidio a Genova. Chiavari: Syria l’amore per lo sport come mezzo per crescere. Chiavari: Eleonora, prima donna convocata in Nazionale per la vela paralimpica.

Rapallo: il primo intervento destinato a diventare casa di comunità. Rapallo: stop notturno per i lavori all’Excelsior. Rapallo: si laurea con lode a 62 anni. Santa Margherita Ligure: Villa Lomellini diventa residenza, il ricavato della vendita destinato alla scuola.

===

Cicagna: sostegno al pagamento dell’affitto, un bando. Val d’Aveto: percorso ad anello alla scoperta del parco.