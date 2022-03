Pallanuoto/ Pro Recco, Coppa Italia: domani al via la Final Eight - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Il secondo grande appuntamento di stagione è alle porte: dopo il trionfo in Supercoppa Europea, domani la Pro Recco comincia il suo cammino nella Final 8 di Coppa Italia, evento organizzato dal Quinto alle Piscine di Albaro che vedrà il suo culmine domenica 13 marzo.

Per i biancocelesti detentori del trofeo (sono quindici in totale, otto quelli vinti consecutivamente) esordio con il Trieste alle 15:15 nel quarto di finale che aprirà la competizione.

“Finalmente stiamo tutti bene e questa è la cosa più importante dopo alcune settimane difficili – le parole di mister Sandro Sukno che avrà la rosa al completo -. Tutto dipende da noi, ma non dobbiamo pensare alla finale, abbiamo massimo rispetto per ogni squadra, andiamo passo dopo passo partendo dalla sfida con il Trieste. La squadra l’ho vista bene, ai ragazzi chiedo il 100 per cento dell’impegno e massima concentrazione, su questo tasto ho battuto negli ultimi dieci giorni. Mi aspetto il supporto del pubblico, giochiamo in una piscina che ci ha visto protagonisti diverse volte in stagione, ma a dire il vero non credo che il fatto di “conoscere” la vasca sposterà gli equilibri: nelle altre squadre militano atleti con grande esperienza che non si faranno condizionare”.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Quezzak al seguente link: https://quezzak.it/partner/105b56cb-b957-43c4-a54e-b09cc7060a12/events

Arbitri designati: Luca Bianco, Alessandro Severo, Attilio Paoletti, Raffaele Colombo, Massimo Calabrò, Alessio Nicolai, Bruno Navarra, Vittorio Frauenfelder. Giudici Arbitro: Domenico De Meo, Gianluca Fassino.

Programma del torneo e dirette tv/streaming

Venerdì 11 marzo /Quarti di finali

B) Pro Recco-Pallanuoto Trieste alle 15:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel;

C) RN Savona-Anzio Waterpolis alle 17:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel;

A) AN Brescia-CC Ortigia alle 19:15 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it;

D) Telimar Palermo-Genova Quinto alle 21:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel.

Sabato 12 marzo /Semifinali

Vincente B-Vincente C alle 17:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 00:30 su Rai Sport + HD;

Vincente A-Vincente D alle 19:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita a seguire su Rai Sport + HD.

Domenica 13 marzo /Finali

Finale 3° posto alle 14:00 in diretta streaming su Waterpolo Channel;

Finale 1° posto alle 16:15 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it.

LE ULTIME NOVE FINALI

2021 Pro Recco-AN Brescia 11-10 a Palermo.

2019 Pro Recco-AN Brescia 10-3 a Bari.

2018 Pro Recco-AN Brescia 7-5 a Bari.

2017 AN Brescia-Pro Recco 11-12 dtr (6-6 regolamentari) a Brescia.

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio.

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori.

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia.

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona.

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli.