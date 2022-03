Lavagna: "Premio Nazionale Nati per Leggere", c'è l'adesione da parte del comune - LevanteNews

Da Segreteria Sindaco comune di Lavagna

Il Sistema Bibliotecario di Città Metropolitana di Genova partecipa alla 13esima edizione del Premio Nazionale Nati per Leggere – Sezione “Crescere con i libri” rivolto alle bambine e ai bambini tra i 3 e i 6 anni, con il coinvolgimento di ben 16 Biblioteche, 39 Scuole infanzia del territorio metropolitano ed oltre 1800 bambini.

Anche quest’anno il Comune di Lavagna è ben lieto di aderire all’iniziativa con la sua Biblioteca Civica e le Scuole di Infanzia presenti sul territorio: Scuola Statale dell’Infanzia “di Via Colombo” (IC Lavagna), Scuola Statale dell’Infanzia “E. Riboli” (IC Lavagna), Asilo Giardino Infantile di Cavi di Lavagna e Asilo Infantile Parrocchiale di “Santa Giulia”. Il Premio Nazionale Nati per Leggere è stato istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR.

Ha ricevuto il patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il patrocinio della Sezione Italiana IBBY. Il Premio ha ricevuto inoltre la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Gli obiettivi del Premio sono:

– promuovere la diffusione della lettura ad alta voce nelle famiglie con bambini in

età prescolare;

– segnalare la migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare e

riconoscere l’impegno degli operatori attivi nei progetti locali;

– stimolare lo sviluppo di proposte editoriali di qualità;

– diffondere il lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che operano

per la promozione della lettura e della salute sul territorio.

L’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Chiara Oneto dichiara: “E’ sicuramente un’ottima occasione per avvicinare i bambini e le bambine alla lettura, attraverso un’attività volta a stimolare la loro capacità di discernimento. Ci tengo a ringraziare la Dott.ssa Donatella Curletto, coordinatrice del progetto a livello sistemico che ci ha permesso, già lo scorso anno, di conoscere questa realtà, Francesca Mazzoni, bibliotecaria della nostra Biblioteca G. Serbandini Bini e le insegnanti delle scuole di infanzia che hanno accolto il nostro invito a partecipare con molto entusiasmo. Abbiamo anche in programma, salvo imprevisti, di organizzare 2 letture dedicate a cura di Liliana Cavallini presso la Ludobiblioteca Libri in gioco per ampliare la platea di utenti coinvolti, di cui seguirà specifico programma. Lo scorso anno, l’iniziativa ha avuto molto successo tra i bimbi e speriamo sia molto apprezzata anche quest’anno.”

La sezione “Crescere con il libri” è l’unica che esprime il gradimento di un libro da parte dei bambini, coinvolti nel voto. Questa sezione prevede infatti un premio assegnato direttamente dai lettori in relazione a un tema specifico. Il tema scelto per questa edizione è: “All’aria aperta: avventure nella natura raccontate nei libri per bambine e bambini”. “Correre, saltare, arrampicarsi su un albero, raggiungere la cima di una montagna, passeggiare in riva al mare o al lago, risalire un fiume, inoltrarsi fra i sentieri di un bosco, oppure (perché no?) perdersi fra le vie di una città: sono tutte azioni che si svolgono all’aria aperta e che consentono di conoscere e di esplorare il mondo. Se

ci si abitua ad osservare con attenzione ciò che ci circonda, avvicinandosi al mondo vegetale e animale, si scoprono bellezze e meraviglie della natura, ma si impara anche che la Terra è fatta di equilibri fragili e delicati da rispettare e da preservare. E quindi proponiamo un’immersione in storie in cui ci sia la natura, tanta e bella, da esplorare e da conoscere, libri narrativi in cui i protagonisti entrano in luoghi naturali, inesplorati, sorprendenti. Anche magici. Per sostenere la voglia di avventura, i viaggi (della fantasia o reali), e per consentire di allargare gli orizzonti e di guardare lontano. E di guardare al futuro, sapendo che non avremo paura e che sì, nonostante difficoltà e prove, ce la faremo. Avventurosamente naturali.”

I referenti delle realtà partner, con l’ausilio di librai specializzati, bibliotecari e insegnanti hanno scelto una rosa di dieci finalisti (libri in foto) che rappresentano i migliori albi illustrati, sul tema scelto, per la fascia di età 3/6 anni editi in Italia, circolanti e reperibili. Successivamente, in tutte le città e le reti partner si sono predisposti gruppi di lavoro di insegnanti e bibliotecari per preparare gli incontri di presentazione dei libri stessi nelle scuole e nelle biblioteche. Al termine degli incontri, i bambini e gli adulti partecipanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza. Sarà comunque solo la scelta dei bambini a decretare il vincitore della sezione. Ogni Biblioteca e realtà coinvolta ha provveduto ad acquistare i dieci titoli finalisti, per poterli far circolare nelle Scuole d’Infanzia, presentarli e leggerli ai bambini e alle bambine, con l’indispensabile collaborazione degli insegnanti. Dalla Segreteria del Premio è stata predisposta una facile scheda per il voto dei bambini.

Per il Sistema Bibliotecario Metropolitano Genovese hanno aderito, oltre alla Biblioteca Centro Sistema Bibliotecario – CSB con funzioni di coordinamento, le Biblioteche Comunali di: Arenzano, Bogliasco, Busalla, Campomorone, Casarza Ligure, Casella, Cogoleto, Lavagna, Masone, Mignanego, Ronco Scrivia, Rossiglione, Santa Margherita Ligure, Savignone, Serra Riccò e Sestri Levante. Il 15 aprile 2022 è prevista la riunione finale online per decretare il titolo vincitore che verrà premiato nell’ambito del Salone internazionale del libro di Torino (19/23 maggio 2022).