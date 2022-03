Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco

Questa mattina, alle 4 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi in una stalla in Salita Luigia Sciallero a Genova.



Giunti sul posto le fiamme erano già molto alte e tre animali, due asini e un cavallo, avevano già perso la vita. Messi in salvo un altro asino e due cani.

La operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.