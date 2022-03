Covid: 144 i nuovi contagi in Asl4 - LevanteNews

Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero nella Asl4 sono 144 i nuovi contagi e 12 gli ospedalizzati.

In Liguria con 3.108 in più, giungono a 2.312.125 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 2.568.425 i tamponi antigenici rapidi (7.610). Il totale dei casi positivi è 355.514 (+1.286), mentre gli attuali sono 13.429 (418).

Sono 262 (1) i ricoverati in ospedale di cui 14 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.448 (15) persone mentre i guariti sono 336.939 (864). I decessi sono 5146. I vaccini somministrati sono 3.421.560.