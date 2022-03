Chiavari: Calata Ovest esprime solidarietà al Popolo Ucraino - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Calata Ovest

Il Gruppo Marinedi, nell’intento di affermare la propria avversione verso ogni forma di violenza e rimarcando il proprio credo profondo nei principi di libertà, di civile convivenza e di democrazia, intende esprimere la propria solidarietà al Popolo Ucraino. Per questa ragione in tutte le Marine del network verranno issate:

– la bandiera Ucraina, in segno di solidarietà con questo popolo che sta vivendo un’autentica tragedia umanitaria

– la bandiera della Comunità Europea, per sottolineare gli ideali fondanti della UE e da Marinedi Group condivisi

– la bandiera Italiana, come sottinteso richiamo all’art. 11 della Costituzione italiana, che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”

Inoltre, fintanto che perdurerà lo stato attualmente in essere, agli equipaggi battenti bandiera russa, che transiteranno nelle Marine del Gruppo, verrà consegnato un messaggio, scritto in lingua russa, ucraina, inglese e italiana, dove verrà ribadita la solidarietà al popolo ucraino e l’avversione verso ogni forma di violenza, totalmente in contrasto con la filosofia del Gruppo, nato nel 2013 e ad oggi il primo network di Marina nel Mediterraneo, con circa 6.000 posti barca in 14 basi operative, accomunate da un unico modus operandi:

– Marinadi Chiavari – Calata Ovest

– Marina dei Presidi – Porto Ercole

– Marina di Capo d’Anzio

– Marina di Forio

– Marina di Procida

– Marina di Porto San Giorgio

– Marina di Vieste

– Marina di Brindisi

– Marina di Policoro

– Base Nautica Trapani

– Marina di Balestrate

– Marina di Villasimius

– Marina di Teulada

– Marina di Cagliari