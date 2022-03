Camogli: "Dehors, fino al 31 marzo vige lo stato di emergenza" - LevanteNews

Dal Comune di Camogli (Il problema proposto è quello connesso alle vie di fuga e alla sicurezza; prima le strade non erano affollate, ora nei fine settimana sì m.m.)

Riguardo alla domanda sui dehors pubblici che si è posto l’autore dell’articolo “Camogli-Recco: diminuisce il covid, ma restano i dehors provvisori- Diminuisce il, covid, ma non gli spazi pubblici destinati a bar, ristoranti, focaccerie. La concessione provvisoria diventa definitiva? E perché? “ ricordiamo che fino al 31 marzo 2022 vige lo stato di emergenza che ne consente la sussistenza. Solo una volta conosciute le decisioni governative in merito alla conclusione o continuazione dello stato di emergenza si potrà definire la normativa in merito.