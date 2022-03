Camogli: accoglienza profughi, c'è tanta disponibilità - LevanteNews

Domani a Camogli arrivano i profughi ucraini: due sorelle con un bambino di sette anni ospiti di una famiglia. Altri ne arriveranno. L’amministrazione comunale di Camogli ha convocato una riunione con le associazioni e le parrocchie per conoscere se sono in grado, e in che misura, di collaborare. Fermo restando che chi fugge dalla guerra viene accolto come rifugiato e non come residente e quindi i Comuni non possono aiutarlo. Chi accoglie i profughi deve anche farsene carico; informando la Questura del loro arrivo.

A Camogli ci sono iniziative in atto: la “Banca del tempo” ha destinato una somma all’Associazione Sant’Egidio; “Team for peace-Anpi” sta effettuando una raccolta di medicinali poiché altri generi non servono: ci sono i magazzini pieni. Don Danilo Dellepiane sabato e domenica effettuerà una raccolta su richiesta della Charitas; dovrà decidere col direttivo delle Opere Pie cosa fare, ma come parroco è a disposizione per ogni eventuale richiesta.

A disposizione anche Protezione civile e Croce Verde e, in linea di massima, tutte le organizzazioni presenti. Ma occorre attendere le direttive della Prefettura.

Per il Comune erano presenti il vicesindaco Elisabetta Anversa, gli assessori Elisabetta Abamo e Italo Mannucci, il presidente del Consiglio comunale Anna Arnoldi e Margherita Ceravolo, funzionario dei Servizi sociali che ha ampiamente spiegato la situazione burocratica e sanitaria; invitando anche a non aderire ad inviti telefonici che chiedono se si è disposti ad accogliere minorenni; materia che comunque passa attraverso il Tribunale dei minori. Ceravolo ha ricordato che Camogli con Uscio e Bogliasco è capofila di un progetto che prevede di assistere attraverso una coop 40 stranieri, ma i posti disponibili sono solo quattro.