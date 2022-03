Calcio/ Imolese-Entella: le info per seguire i biancocelesti in trasferta - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

I biancocelesti di Volpe si preparano ad affrontare un’importante e delicata trasferta a Imola, una sfida complicata contro una squadra a caccia di punti.

Per seguire l’Entella in trasferta è possibile acquistare i tagliandi online (https://www.etes.it/sale/event/79276/imolese+-+entella) e in tutti i punti vendita Etes sul territorio nazionale (a Chiavari tabaccheria Metaldi, via Martiri della Liberazione 182).

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino alle ore 19.00 di venerdì 11 marzo.

Il costo del biglietto è pari a € 5 + diritti di prevendita.