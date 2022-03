Dal Comune di Bogliasco

Per via di un corto circuito alle rete elettrica principale causato da una impresa privata al lavoro in via Pontiroli, da questa mattina alle ore 9 la stessa via Pontiroli e via Adelina sono senza energia elettrica. Per lo stesso motivo non è stato funzionante nemmeno il semaforo delle Piante grasse. I tecnici del gestore elettrico sono stati avvisati e sono intervenuti ripristinando il guasto entro le 13.