Balneari: concessioni, la grande protesta del Tigullio a Roma - LevanteNews

Circa tremila i balneari presenti a Roma per partecipare alla grande protesta contro la legge approvata all’unanimità dal Consiglio dei ministri che, sulla scia dell’Europa prevede le gare per le concessioni balneari a partire dal 2024. Molti i rappresentanti dei balneari del Tigullio. In particolare Santa Margherita e Rapallo con in testa Massimo Stasio (Sib).

Presente anche l’assessore regionale Marco Scajola che comunque deve prendere atto che oltre alle parole non ha raggiunto il risultato che i balneari liguri e italiani gli chiedevano. La speranza è che almeno le gare, se imposte, siano formali e che il punteggio premi professionalità, anzianità e investimenti degli attuali gestori.