Sori: spiaggia, proseguono senza sosta i lavori di protezione - LevanteNews

Dal comune di Sori

Proseguono i lavori di protezione della spiaggia di Sori. Riteniamo utile spiegare i lavori in corso. I massi portati finora nella zona di Capo Pino con i mezzi nautici, sono temporaneamente posizionati in quel punto.

Successivamente verranno sistemati definitivamente con lo scopo non solo di impedire alle onde di scirocco di arrivare a terra, ma di evitare alla corrente marina di entrare proprio in quella zona in cui, secondo i modelli matematici utilizzati, si crea una violenta accelerazione della corrente stessa che provoca l’erosione della spiaggia con conseguente arretramento della linea di battigia.

La piccola barriera sommersa che unisce questo pennello al molo a ponente, servirà a trattenere il materiale della spiaggia che comunque il mare nel tempo sposterà. In questo modo si cercherà di mantenere il più a lungo possibile la presenza della grande quantità di materiale che mezzi pesanti ogni giorno stanno trasportando sulla nostra spiaggia.

In ultimo, il prolungamento del molo a ponente aiuterà a proteggere la spiaggia dai venti di libeccio.

Si ricorda che la circolazione dei mezzi pesanti è regolamentata,si ringrazia i cittadini per la collaborazione.