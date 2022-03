Sestri: spese di riscaldamento, tessere e biglietti; bandi in scadenza a fine mese - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Vi informiamo che sono aperti:

– il BANDO per il CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO

– il BANDO per L’EROGAZIONE DI TESSERE TRASPORTO E BIGLIETTI a sostegno della mobilità degli anziani sul territorio.

Sono beneficiari gli over 65 residenti a Sestri Levante con ISEE inferiore a 8.159,12 euro

La domanda deve essere consegnata entro le 12 del 31 marzo 2022 con una delle seguenti modalità:

– mail: ufficio.protocollo@comune.sestri-levante.ge.it

– raccomandata A/R ( farà fede la data impressa nel timbro postale) indirizzata alla sede di piazza Matteotti 3,16039 Sestri Levante

– consegna a mano all’URP di piazza Matteotti n. 3 lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

– tramite l’assistente sociale contattando il numero 0185 478 351 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.