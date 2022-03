Scrittori: Caprile e Paternostro in due volumi editi da De Ferrari - LevanteNews

Gianfranco De Ferrari, una lunga esperienza nel campo della comunicazione ed editore dal 1985, ha dato alle stampe due volumi di cui sono autori Luciano Caprile, il più noto critico d’arte ligure e Mario Paternostro, giornalista che aveva iniziato l’attività al Lavoro per poi passare al Guiornbale e svolgere quindi una spendida carriera al Secolo di cui è statoi vicedirettore ; quindi come direttore, per 20 ni, a Primocabnale. Giornalisti noti ed apprezzati anche in Riviera. Presentiamo brevemente i due volumi.

***

“L’andronauta” di Luciano Caprile

“L’andronauta”, che ha come sottotitolo “L’amante dell’ultimo mare”, è un breve romanzo di Luciano Caprile che va a toccare un argomento di costante attualità, ovvero riguarda quell’inquinamento della natura che si ripercuote come specchio o come punizione nell’inquinamento esistenziale.

La vicenda del protagonista, che vuol guarire il mare per guarire se stesso o perdersi con lui, va oltre l’allegoria. Ecco l’avvio: “Il mare oggi è calmo, di una calma irreversibile, totale. Lo scarico della fogna crea tanti piccoli ingorghi prima di fluire nell’acqua, una vena nera che il mare non riesce più a respingere. E così il mare morirà: morirà di stanchezza e d’umanità”.

Caprile ha iniziato a scrivere questa storia più di trent’anni fa; quindi la storia è finita in un cassetto dello studio. Recuperata e riveduta in questi tempi di forzata stasi dovuta alla pandemia, ha mantenuto o addirittura accresciuto la sua attualità ed è stata ora pubblicata dall’Editore De Ferrari.

Il volume verrà presentato dall’autore giovedì 10 marzo alle ore 17 al Palazzo Ducale di Genova presso la Società Ligure di Storia Patria.

***

Il racconto di Genova di Mario Paternostro

Per conoscere bene una città bisogna percorrerla a piedi, metro dopo metro, fermandosi davanti a un palazzo o a una chiesa, a un dipinto, a una targa appesa sulla facciata di una casa. Ogni luogo, anche piccolo, ogni strada o piazza, ogni portone, ha una storia da raccontare.

Ecco. Il Racconto di Genova è una lunga passeggiata che attraversa la città partendo dai luoghi dove Genova è nata: da Sarzano e dall’anfiteatro romano, alle case natali di Colombo e

Paganini, scendendo per vicoli verso il porto antico reinventato da Renzo Piano, sostando davanti all’Albergo Croce di Malta dove dormirono i grandi scrittori inglesi, o nella piazzetta delle Oche amata da Einstein, percorrendo le vie dei Rolli e di Andrea Doria, entrando nei meravigliosi palazzi ricchi dei dipinti di Caravaggio, Cambiaso, Rubens, Van Dyck, o risalendo con la funicolare amata da Tabucchi ai forti del Righi, la grande muraglia che avvolge Genova. Fino alla città risorgimentale, dove Goffredo Mameli suonò per la prima volta l’Inno degli Italiani, dove Mazzini disegnò la repubblica e Garibaldi salpò con i suoi Mille. E nel

monumentale cimitero di Staglieno una città incredibile che racconta l’ operosità, la generosità e la cultura dei genovesi: il riposo eterno di un poeta come Fabrizio e quello di Fernanda Pivano. Poi c’è una Genova più attuale. La drammatica topografia del terrorismo, via Fracchia, la città troppe volte sommersa dalle acque, ma anche le strade dei giornali battute per tanti anni e quelle degli incontri con tanti personaggi che hanno da testimoniare un ricordo importante. E quelle della politica che ha visto le prime giunte di sinistra, (Togliatti il genovese per caso) il pentapartito e la fine dei grandi partiti della Prima Repubblica. Quindi la nascita dei nuovi soggetti della politica, i contrasti sociali, le rivolte, l’industria di Stato e i grandi imprenditori dell’energia, dei trasporti e del porto. Senza dimenticare la Chiesa genovese e il suo Principe: il cardinale Giuseppe Siri che per

quattro volte fu vicino al soglio di Pietro….

C’è la Genova dei poeti come Montale e degli scrittori, la strade dei cantautori e degli attori, come Gassman o Villaggio. Il Racconto di Genova è tutto questo. Nato come sceneggiatura del docufilm di Primocanale la più importante tv privata della Liguria, sempre in diretta sull’attualità, arricchito dal diario di viaggio di un cronista di lungo corso, attraverso gli ultimi nostri quarant’anni.