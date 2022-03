Recco: sostegno alle famiglie per il caro bollette - LevanteNews

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica”

Il Decreto Energia n. 17 del 1° marzo 2022, in vigore dal 2 marzo, ha previsto un contributo pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni, per fronteggiare l’aumento della spesa relativa alle utenze di energia elettrica e gas, stimato sulla base dei dati Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici).

Il riparto tra i singoli comuni sarà adottato con decreto del Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 1° aprile 2022.

Il Governo centrale ha interpretato la necessità dei comuni di mantenere in equilibrio i propri bilanci.

Compete, invece, alle singole amministrazioni locali prendersi carico degli effetti che ricadono sui soggetti più fragili della popolazione.

Al sindaco Carlo Gandolfo, Civica ha richiesto di monitorare le conseguenze del rincaro delle utenze sui soggetti a basso reddito e sulle famiglie numerose che non usufruiscono dei bonus esistenti, per poi impegnare le risorse necessarie a compensare (in tutto o in parte) l’aumento dei costi.

Si tratta di una proposta della quale abbiamo preventivamente verificato la sostenibilità finanziaria e potrebbe/dovrebbe essere recepita e messa in atto.