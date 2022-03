Recco: Final Eight, sulla strada della Pro ancora Trieste - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Lo Stadio del Nuoto di Albaro ospiterà dall’11 al 13 marzo le gare per la Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto maschile 2021/2022. Venerdì prossimo prosegue la corsa della Pro Recco in campionato che, alle ore 16.30, affronterà di nuovo il Trieste, dopo la schiacciante vittoria sulla squadra friulana, nella corsa al primo posto.

Di seguito il programma con le date e gli orari delle partite:

Venerdì 11 marzo:

ore 15.15 Quarto di finale 2: Pro Recco – Trieste;

ore 17.15, Quarto di finale 3: Savona – Anzio;

ore 19.15, Quarto di finale 1: Brescia – Ortigia;

ore 21.15, Quarto di finale 4: Telimar – Quinto.

Sabato 12 marzo:

ore 17.00, Semifinale 2: vincente quarto 2 contro vincente quarto 3;

ore 19.00, Semifinale 1: vincente quarto 1 contro vincente quarto 4.

Domenica 13 marzo:

ore 14.00, Finale 3/4 posto: perdente semifinale 1 – perdente semifinale 2;

ore 16.15, Finale 1/2 posto: vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2.

I biglietti possono essere prenotati contattando il 0103200541 o, presentandosi in anticipo, presso le biglietterie delle Piscine di Albaro, dove è possibile acquistare direttamente biglietti e abbonamenti nei giorni delle partite. In alternativa i ticket possono essere acquistati on line. Per accedere in tribuna è necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato e indossare una mascherina FFP2.