RASSEGNA STAMPA. Sestri, anche un pullman Amt per aiutare i profughi - LevanteNews

Oggi, mercoledì 9 marzo, auguri a Francesca. Proverbi: "L'abitudine è una seconda natura".

Il Secolo XIX.

Ucraina: “Tir carico di aiuti da Chiavari all’Ucraina”; “Uscio, mamma e quattro bimbi hanno trovato ospitalità”; “Pullman di Amt in Romania, tornerà con 40 esuli”; “Mangimi e fieno, prezzi alle stelle”; “Gli allevatori rischiano di chiudere”; “Duecento persone alla fiaccolata, vicini alle ucraine”. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 contagi in aumento, ieri 170 i nuovi; 15 i pazienti ricoverati”; “Leggero aumento dei contagi, stabili i ricoveri (nell’articolo, in poche righe, la vicenda dei 65 precari che rischiano il posto di lavoro ndr); “Gulliver a Rezzoaglio, vaccinarsi sotto casa è una comodità” .

Sestri Levante, candidata a capitale italiana della Cultura 2024, mercoledì 16 la decisione. Lavagna: blitz nella casa d’appuntamenti. Cogorno: ritorna la grande fiera di San Salvatore. Chiavari: Hi.Lex, convocata assemblea. Chiavari: seminario nazionale della Cei, da domani 165 delegati italiani. Chiavari: Ratto e il gran rifiuto “Resto al mio posto”. Chiavari: direzione socio-sanitaria tutta al femminile. Chiavari: cena di solidarietà per l’associazione “Parole del cuore”. Chiavari: A-12, ancora disagi.

Rapallo: Soroptimist e Comune riqualificano un’area nel parco Tigullio. Santa Margherita Ligure: “Il caro gasolio ultima tegola per i pescatori”.

Camogli: il teatro Sociale si fa glocal fra mille idee e iniziative. Uscio: inaugurata la grande panchina.

Borzonasca: nuove scosse di terremoto. Rezzoaglio: immissione di trote nei corsi d’acqua, si attende il decreto.