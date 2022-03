Rapallo: da domani i lavori alla diga degli Ampoixi, poi il dragaggio - LevanteNews

Al via domani mattina a Rapallo, con l’arrivo di una nave-pontone, la ripresa dei lavori alla diga degli Ampoixi. I lavori sono necessari per preservare l’abitato in particolare la zona a levante del golfo e porteranno una notevole miglioria nella tracimazione delle acque. E’ prevista anche una variante che migliorerà l’impatto ambientale ed avrà anche un duplice effetto, migliorando ulteriormente il rendimento dell’opera.

Nell’immagine seguente si riporta il confronto tra la situazione di progetto (in rosso) e la scogliera proposta in variante.

La determinazione della portata di tracimazione, nella configurazione della scogliera proposta in variante, è stata effettuata mediante il software Breakwat, uno strumento utilizzato nella progettazione delle strutture marittime soggette all’azione del moto ondoso, quali opere a gettata con massi naturali o artificiali con o senza berma, frangiflutti sommersi o frangiflutti a parete verticale. Confrontandola con la situazione di progetto si ha una riduzione della portata di tracimazione del 30%.

Nei prossimi giorni è previsto anche l’arrivo di ulteriori mezzi che si occuperanno del dragaggio del golfo, del livellamento del fondale e del salpamento del materiale non conforme che sarà smaltito in discarica. Il materiale sano sarà invece utilizzato per ampliare la spiaggia dei “cavallini”; questo materiale a levante sarà trattenuto da una diga soffolta perpendicolare al lungomare, per evitare che abbassi il fondale al molo di attracco dei battelli turistici.

I lavori verranno seguiti, passo dopo passo, dall’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e dall’ufficio tecnico.

• Situazione attuale: 428.4 l/s/m

• Situazione di progetto: 7.879 l/s/m

• Variante proposta: 5.490 l/s/m