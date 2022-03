Profughi ucraini: permesso soggiorno, come regolare la presenza in Italia - LevanteNews

Dal Portavoce della Questura

In relazione all’emergenza conseguente alla guerra in Ucraina, questo Ufficio Immigrazione è in attesa di ricevere indicazioni dal Ministero dell’Interno sulla tipologia di permesso di soggiorno temporaneo da rilasciare ai cittadini ucraini in uscita da quel Paese.

Una volta ricevute le indicazioni di cui sopra, verrà istituito un canale dedicato che consentirà agli aventi diritto l’accesso prioritario agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione.

Tale procedura verrà ampiamente pubblicizzata attraverso i canali informativi delle varie Istituzioni, coinvolte nella gestione dell’emergenza, ed a mezzo stampa, con l’indicazione della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo.

Nella medesima occasione, qualora ne ricorressero i presupposti, potrà essere richiesta anche un’altra tipologia di permesso di soggiorno tra quelli già previsti dalla vigente normativa.

Nelle more di tale procedura tutti i cittadini ucraini di cui sopra, presenti nella Provincia, dovranno comunicare la loro presenza mediante la dichiarazione di ospitalità, già prevista dall’art.7 del Testo Unico dell’Immigrazione, da effettuarsi da parte di chi fornisce alloggio, privati o associazioni, allegando copia del passaporto e utenza telefonica.

In ultimo, si segnala che il Consolato Generale d’Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai loro cittadini eventualmente sprovvisti di passaporto nonchè ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori degli anni 16 sprovvisti di documenti.