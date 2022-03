Parco dell'Aveto: escursione guidata al Monte Caucaso - LevanteNews

Dal Centro Educazione Ambientale Parco dell’Aveto

Domenica 13 marzo il CEA del Parco dell’Aveto organizza un’escursione alla scoperta della biodiversità della ZSC (Zona Speciale di Conservazione) del Monte Caucaso. L’escursione ad anello, prende avvio dal Passo della Scoglina, valico che mette in comunicazioni tre valli genovesi: la val Fontanabuona, la val d’Aveto e la val Trebbia e attraverso una bella faggeta porta all’Acquapendente e alla vetta del Caucaso, da dove si può ammirare uno splendido panorama dal mare alle Alpi. Il percorso prosegue poi per Barbagelata e seguendo un tratto dell’Alta Via si ritorna al punto di partenza.

Ritrovo: ore 9.00 al Passo della Scoglina (Comune di Favale di Malvaro)

Rientro: ore 15.30 circa (pranzo al sacco)

Difficoltà: media (4 ore – 200 metri di dislivello)

Costo: € 10,00. Il pagamento della gita andrà effettuato direttamente alla guida.

L’iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (15 persone, bambini inclusi).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form disponibile al link sul sito del Parco www.parcoaveto.it .