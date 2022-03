Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'- Sori: i film in Riviera - LevanteNews

La programmazione dei film nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (Piazza Caduti; telefono 333 1636 228)

Da giovedì 10 a domenica 13 marzo 1° film C’era una volta il crimine Ore 16.00 e 21.00 2° film The Batman ore 17.45 **********

ARISTON Sestri Levante (via Fico, 12; telefono 0185 41505)

Dal 10 al 15 marzo (mercoledì chiuso)

The Batman

Giovedì, Venerdì e sabato ore 17.00; 21.15

domenica ore 15.00; 18.10; 21.30

Lunedì e martedì ore 21.00

***

Il ritratto del Duca

Giovedì ore 16.45; 21.00

Venerdì, sabato e domenica ore 16.00-18.00

***

Il Male non esiste

Venerdì, sabato e domenica ore 21.00

Lunedì e martedì ore 20.45

**********

MIGNON Chiavari (Via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309 694)

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 10 al 16 marzo (lunedì chiuso)

The Batman

Giovedì e venerdì ore 17.00; 21.00

sabato e domenica ore 15.30; 18.00; 21.00

Martedì e mercoledì ore 17.00; 21.00

***

C’era una volta il crimine

Giovedì e venerdì Ore 16.30; 21.30

Sabato e domenica ore 16.00; 18.00; 21.30

Martedì e mercoledì ore 16.30; 21.30

***

Il ritratto del Duca

Giovedì e venerdì ore 16.30; 21.15

sabato e domenica ore 16.00; 18.45; 21.15

Martedì e mercoledì ore 16.30; 21.15

**********

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; telefono 0185 286033)

Dal 10 al 15 Marzo (mercoledì chiuso)

The Batman

ore 20.45 (tutti i giorni)

***

Il Male non esiste

Ore 16.15 (tutti i giorni)

**********

COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681)

Il discorso perfetto

Mercoledì 9 marzo ore 21

Regia di Laurent Tirard

Un film con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel, Guilaine Londez, Sébastien Chassagne, Sarah Suco, Christophe Montenez

Genere commedia

Durata: 87 min.

Il Discorso Perfetto, film diretto da Laurent Tirard, racconta la storia di Adrien (Benjamin Lavernhe), un uomo di 35 anni che viene invitato a una lunga e boriosa cena di famiglia. L’uomo si è di recente lasciato con la sua fidanzata, Sonia (Sara Giraudeau) che si è presa una pausa per pensare, ma lui spera in un suo messaggio per fare pace e tornare insieme. Adrien non ce la fa, però, ad aspettare e decide lui di inviare un messaggio della donna nella speranza di mettere fine a quella interminabile pausa fra loro, ma l’attesa del sms di risposta coincide proprio con la lunga cena familiare.



Questo momento così delicato per la sua relazione e questa attesa infinita di una replica, lo rendono ansioso, ma c’è qualcos’altro che inaspettatamente arriva a turbarlo: sua sorella e suo cognato, durante la cena, gli chiedono di far un discorso al loro matrimonio. Ma si può scrivere un discorso sull’amore, quando si è stati appena lasciati? Questa richiesta diventa un’altra cosa a cui pensare, che sa va a poggiare con veemenza sulla pila di grattacapi del nostro Adrien, che ancora non riceve nessuna risposta da Sonia. E se questo discorso si rivelasse, in verità, la cosa migliore che potesse succedergli?

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=iFpJlUhlJxU

***

Ennio

– Ven 11 marzo ore 21

– sab 12 marzo ore 21

– Dom 13 marzo ore 18

– Mer 16 marzo ore 21

Regia di Giuseppe Tornatore

Un film con Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, John Williams, Hans Zimmer, Barry Levinson, Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Quincy Jones, Bruce Springsteen, Vittorio Taviani, Nicola Piovani

Genere Documentario, Biografico

Durata: 150 min.



Ennio, il film di Giuseppe Tornatore, è un documentario incentrato sulla figura del grande maestro Ennio Morricone, il compositore italiano, scomparso il 6 lugli 2020, che con la sua grande dote musicale ha contribuito a creare il sound degli anni ’60. Un nome non solo della musica, ma anche del cinema, grazie al sodalizio con Sergio Leone, che ha permesso a Ennio di lasciare il segno con le sue note dagli spaghetti western fino al colossale ultimo film del regista, C’era una volta in America (1984).

Il film racconta un’eccellenza italiana, fautore di oltre 500 colonne sonore – tra cui alcuni film dello stesso Tornatore – e onorato nel 2007 dall’Academy con un Oscar alla carriera. A delineare il ritratto di questo artista sono diversi volti del cinema, che hanno avuto il piacere di lavorare con lui, dagli italiani, come Bernardo Bertolucci, Vittorio Taviani, Nicola Piovani e Carlo Verdone, fino ai colleghi d’oltreoceano, come Clint Eastwood, Hans Zimmer, Oliver Stone, Quentin Tarantino e Bruce Springsteen. Ma tantissime altre sono le figure note che hanno voluto spendere almeno una parola per provare a descrivere un uomo divenuto leggenda.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=hC962MwzGBA

***

Lizzy e Red amici per sempre

– sab 12 marzo ore 17:30

– Dom 13 marzo ore 15:30

Regia di Jan Bubenicek, Denise Grimmová

Genere animazione, avventura

Durata: 80 min.



Lizzy e Red – Amici per sempre, film diretto da Denisa Grimmová e Jan Bubeníček, racconta la storia di un topo e una volpe, nemici per natura. Dopo un grave incidente, si ritrovano insieme in un nuovo mondo, un paradiso degli animali. Qui i due devono abbandonare i loro istinti naturali e fraternizzare.

Diventati presto migliori amici, il topo e la volpe intraprendono insieme un viaggio Avventuroso che li porterà a una nuova vita terrena, ma non immaginano che rinasceranno l’uno nelle pelli dell’altro. Ora che i ruoli sono opposti, dovranno restare uniti grazie al potere della loro amicizia.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=us-2_7GOViU

***

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass Rafforzato ( Vaccinazione o Guarigione) all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Si può accedere alla sala solo forniti di mascherina fpp2

– Mantenere la mascherina ffp2 all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– non si possono consumare cibi e bevande all’interno della struttura fino al 10 di marzo

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori